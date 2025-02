Nationale Databank Flora en Fauna voortaan vrij toegankelijk voor iedereen

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) bevat ruim 200 miljoen gecontroleerde waarnemingen van plant- en diersoorten in Nederland. Vanaf 11 februari zijn deze natuurdata kosteloos te raadplegen. Hierdoor kan voortaan iedereen deze data inzien en gebruiken om de natuur beter te leren kennen, beschermen en beheren.

Staatssecretaris Jean Rummenie van het ministerie van LVVN: “Met de openstelling van de Nationale Databank Flora en Fauna realiseren we een belangrijk voornemen uit het Hoofdlijnenakkoord. Als kabinet hechten we er grote waarde aan dat iedereen transparant inzicht heeft in de natuur in Nederland. De natuur is tenslotte van ons allen. Ik ben blij dat dit vanaf nu mogelijk is.”

Geen abonnement of aanvraag meer nodig

Voorheen waren de natuurdata alleen beschikbaar voor organisaties die een betaald abonnement hadden op de NDFF, zoals gemeenten, waterschappen, terreinbeherende organisaties, kennisinstituten en ecologisch adviesbureaus. Deze organisaties gebruiken de data onder meer voor onderzoek, het ontwikkelen en monitoren van natuurbeheer en -beleid, bij ruimtelijke plannen en voor vergunningverlening. Particulieren en bedrijven konden voorheen alleen gebruikmaken van de NDFF door een aanvraag in te dienen voor een levering van specifieke data. Vanaf nu zijn de gegevens over de planten en dieren in de NDFF voor iedereen vrij toegankelijk.

Waar komen de data vandaan?

De waarnemingen in de NDFF worden verzameld door vrijwilligers en professionals en worden door diverse organisaties gedeeld met de NDFF. Bijvoorbeeld door soortenorganisaties als de Zoogdiervereniging en de Vlinderstichting, door Waarneming.nl, terreinbeheerders en ecologische adviesbureaus. Ook overheden als gemeenten en provincies leveren data aan. De NDFF gaat continu nieuwe samenwerkingen aan om bronnen van natuurdata aan te sluiten op de databank. De natuurdata is in bewaring bij de Stichting NDFF. De NDFF wordt beheerd door BIJ12. Bij het openbaar stellen van de natuurdata wordt zorgvuldig omgegaan met gevoelige data, zoals waarnemingen van kwetsbare soorten en hun verblijflocaties.

“De NDFF wordt samen met onze partners een krachtige publieke dienstverlening. We bouwen samen aan een publieke databank die essentieel is voor natuurbeheer en besluitvorming”, aldus gedeputeerde Jelle Beemsterboer die spreekt namens de samenwerkende provincies.

Meer informatie

Voor algemene informatie over de NDFF, kijk op www.ndff.nl

Natuurdata bekijken en downloaden? Ga naar de toegangspoort van de open data van de NDFF, de Flora & Fauna Verkenner: https://florafaunaverkenner.nl

Meer weten over het open data beleid van de NDFF? Ga naar www.ndff.nl/opendatabeleid