Kabinet stimuleert gemeenten voor huisvesting statushouders

Het kabinet neemt maatregelen om de doorstroom van statushouders vanuit de COA-opvang naar gemeenten te versnellen. Dit moet leiden tot meer ruimte in de asielopvang en voorkomt dat dit onbedoeld een permanent verblijf wordt.

Minister Faber (Asiel en Migratie): ‘Asielopvang is niet bedoeld voor statushouders. Wie mag blijven in Nederland, moet zo snel mogelijk uit een azc en bijdragen aan de samenleving: werken, inburgeren en zelfredzaam zijn. Dat kan bijvoorbeeld in doorstroomlocaties. Door daarnaast de asielinstroom te beperken, lossen we structureel het probleem van overvolle opvang op.’

Momenteel bezetten bijna 17.500 statushouders plekken in de asielopvang. Die plekken zijn bedoeld voor asielzoekers, waardoor de opvang overvol raakt. Om deze druk te verlichten is het van belang dat statushouders doorstromen naar gemeenten. Tegelijkertijd is de druk op de woningmarkt ook groot. Daarom neemt het kabinet maatregelen op korte en lange termijn.

Vergoedingen

Gemeenten ontvangen een eenmalig bedrag als een statushouder wordt opgenomen. Daarnaast ontvangen gemeenten een vergoeding voor de kosten die zijn gemaakt bij het realiseren van een doorstroomlocatie. Hiermee komt het kabinet tegemoet aan de punten die in de evaluatie van de eerdere pilot doorstroomlocaties naar voren zijn gekomen.

Alternatieve woonoplossingen

Op lange termijn onderzoekt het kabinet alternatieve woonoplossingen, zoals (on)zelfstandige woningen voor statushouders en vluchtelingen uit Oekraïne. Het uitgangspunt is dat deze huisvesting bedoeld is voor verschillende doelgroepen, zodat er geen extra druk komt op de sociale huurwoningvoorraad. Daarnaast wordt van statushouders verwacht dat zij financieel bijdragen aan hun huisvesting.