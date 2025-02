Al meer dan 70.000 Oekraïense militairen getraind in Europa

De Europese trainingsmissie EUMAM (EU Military Assistance Mission) is een van de pijlers van de EU-steun aan Oekraïne. Minister van Defensie Ruben Brekelmans was gisteren in Duitsland. Hij bezocht verschillende locaties waar trainingen worden gegeven. Dat gaat voorlopig nog even door, want de trainingsmissie is onlangs verlengd tot medio november 2026.