Minister Agema wil snel minder marktwerking in de acute zorg

Minister Fleur Agema (VWS) wil haast maken met het bestrijden van marktwerking op de spoedeisende-hulpafdelingen (SEH’s) en in de acute verloskunde (AV). Samen met belangenpartijen in de zorg gaat zij kijken wat hieraan gedaan kan worden, nog voordat de budgetbekostiging kan worden aangepast.

Marktwerking kan bestreden worden als ziekenhuizen en zorgverzekeraars een vast budget afspreken. Daardoor blijft de zorg beschikbaar. Het maakt dan niet uit hoeveel zorg door de ziekenhuizen geleverd wordt.

In het regeerprogramma sprak het kabinet eerder al haar ambitie uit over de invoering van de budgetbekostiging voor de SEH’s. Na een advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat budgetbekostiging vanaf 2027 het meest haalbaar is. Als dit eerder wordt ingevoerd, kan dit extra geld kosten.

Vaart maken

Minister Fl​eur Agema: “Ik wil echt vaart maken met het verminderen van marktwerking in de acute zorg. Zorg moet toegankelijker worden in de regio en kleinere streekziekenhuizen hebben behoefte aan meer zekerheid. Mijn doel is ervoor te zorgen dat acute zorg snel voor iedereen dichtbij beschikbaar blijft.”

Als de gevolgen, kansen en risico’s van budgetbekostiging voor de acute verloskunde beter in beeld zijn, neemt de minister hierover ook een besluit. De NZa komt in de zomer met een aanvullend advies daarover.

Tegelijkertijd wil de minister de komende tijd samen met belangenpartijen in de zorg regels maken om tot een zo optimaal mogelijke budgetbekostiging te komen. Die recht doet aan verschillen tussen ziekenhuizen.

Voor de bekostiging van de intensive care (IC) zal de minister de NZa uiterlijk eind maart 2025 een aanvraag voor een uitvoeringstoets sturen. Waarmee duidelijk moet worden wat de gevolgen zijn van het invoeren van vaste budgetten voor de IC.