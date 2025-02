Nederland verlengt actieplan voor belang vrouwen wereldwijd

Het kabinet verlengt de looptijd van het vierde Nationaal Actieplan (NAP 1325-IV) over vrouwen, vrede en veiligheid. Dat gebeurt met 2 jaar tot en met 2027. Een brief aan de Kamer vermeldt dat vandaag. Het NAP 1325-IV is een uitwerking van VN-resolutie 1325.

De VN-Veiligheidsraad nam de resolutie aan op 31 oktober 2000 en richt zich op de rol van vrouwen voor, tijdens en na een conflict. De resolutie benadrukt het belang van vrouwen in vredesprocessen. Vrouwen zijn daar nog te vaak van uitgesloten, waardoor belangrijke kennis onbenut blijft. Het besluit behelst ook de bescherming van vrouwen en meisjes tegen alle vormen van conflict-gerelateerd geweld.

Nederland werkte de resolutie uit in 4 achtereenvolgende nationale actieplannen. Daarin zet de overheid onder meer in op strategische doelen. Denk aan participatie, preventie, bescherming, noodhulp en wederopbouw. De betrokken departementen zijn hiervoor ieder op het eigen beleidsterrein verantwoordelijk.

Genderperspectief

Defensie spande zich de afgelopen jaren in voor een verbeterde integratie van het genderperspectief in militaire operaties. Dit onder meer door deelname van (militaire) genderadviseurs aan operationele planningsgroepen. De krijgsmacht besteedde ook aandacht aan de positie van vrouwen en meisjes tijdens Nederlandse bijdragen aan EUFOR Althea, EfP Litouwen en de inzet in Irak. Verder leverde Defensie genderadviseurs aan missies in het Midden-Oosten, waaronder aan de United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) en de United States Security Coordinator for Israel and the Palestinian Authority (USSC) in Jeruzalem/Ramallah.

Defensie werkt op dit gebied nauw samen met de EU, NAVO en het Nordic Center for Gender in Military Operations. Defensie investeert ook in een groter genderbewustzijn binnen het eigen personeelsbestand.