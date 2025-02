Ook uitzendbureaus verantwoordelijk voor goede registratie arbeidsmigranten

Ook uitzendbureaus worden verantwoordelijk voor een goede registratie van arbeidsmigranten in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat schrijft minister Van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Nu ligt die verantwoordelijkheid nog alleen bij de arbeidsmigrant zelf, waardoor veel arbeidsmigranten niet correct zijn ingeschreven. In de plannen moeten uitzendbureaus arbeidsmigranten helpen met inschrijven en controleren of het goed gegaan is.



Minister Van Hijum: “Grip op migratie begint bij een goede registratie van arbeidsmigranten. Van honderdduizenden arbeidsmigranten weten we niet precies waar ze zich bevinden. We kunnen ze daardoor niet bereiken. Ook kan de arbeidsmigrant zelf tegen allerlei problemen aanlopen, zoals onverzekerd zijn na het verliezen van een baan. We moeten de verantwoordelijkheid daar leggen waar die hoort: bij de uitzendbureaus die deze mensen naar Nederland halen.’’

Arbeidsmigranten die langer dan vier maanden in Nederland willen blijven, moeten zich binnen vijf dagen na aankomst als ingezetene laten inschrijven in de gemeente waar ze gaan wonen. Bij een korter verblijf kunnen zij zich inschrijven als niet-ingezetene in de BRP. Nog te vaak gebeurt het dat arbeidsmigranten onterecht als niet-ingezetene in de BRP staan. Gemeenten en andere organisaties ondervinden hiervan de gevolgen. Door gebrekkige registratie hebben zij onvoldoende zicht op waar arbeidsmigranten verblijven.

Arbeidsmigranten zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor een correcte inschrijving in de BRP. Met deze nieuwe maatregel moeten werkgevers die arbeidsmigranten uitlenen verplicht bij het begin van een dienstverband ondersteuning bieden bij de inschrijving. Bijvoorbeeld door het geven van de juiste informatie in de taal van de arbeidsmigrant. Vervolgens moeten ze ook controleren bij de arbeidsmigrant of ze daadwerkelijk zijn ingeschreven.

Deze maatregelen worden onderdeel van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). De regel geldt voor alle werkgevers die arbeidsmigranten uitzenden.

Aanvullende maatregelen

De Rijksoverheid zet in op meerdere maatregelen om correcte registratie van arbeidsmigranten in de BRP te verbeteren. Zo wordt er onder meer ingezet op een betere bewustwording bij arbeidsmigranten. Sinds 2022 worden de contactgegevens van arbeidsmigranten bij inschrijving als niet-ingezetene geregistreerd en wordt er dit jaar gewerkt aan communicatie via mail om arbeidsmigranten te wijzen op correcte registratie. Daarnaast kunnen arbeidsmigranten bij regionale fysieke en mobiele WorkinNL-informatiepunten terecht bij vragen over registratie in de BRP. Deze WorkinNL-punten worden uitgerold over het hele land en de dienstverlening is in meerdere talen.