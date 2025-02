Europese Unie (EU) neemt 16e sanctiepakket aan tegen Rusland

Op 24 februari 2025 heeft de Europese Unie (EU) een nieuw sanctiepakket aangenomen tegen Rusland. De sancties hebben als doel de Russische oorlogsindustrie verder af te remmen. En om extra maatregelen te nemen tegen het omzeilen van sancties, bijvoorbeeld gericht op de Russische schaduwvloot.

EU: sancties tegen Rusland

De EU heeft sancties tegen Rusland ingesteld vanwege de illegale invasie van Oekraïne. De sancties blijven nodig om de druk op Rusland verder op te voeren, en om de mogelijkheden van Rusland te ondermijnen om door te gaan met de oorlog. Sancties maken het onder andere moeilijker voor Rusland om de oorlog te blijven bekostigen.

De nieuwe sancties in het kort

83 nieuwe personen en organisaties op de sanctielijst

De EU heeft 48 personen en 35 organisaties toegevoegd aan de sanctielijst. Ook zijn er nieuwe regels die het makkelijker maken maatregelen in te voeren tegen personen en organisaties die betrokken zijn bij de Russische schaduwvloot en de Russische oorlogsindustrie.

Maatregelen tegen de Russische schaduwvloot

De EU legt sancties op tegen extra schepen die deel uitmaken van de Russische schaduwvloot. Deze schepen zijn betrokken bij de omzeiling van het olieprijsplafond of het transporteren van gestolen Oekraïens graan. Met de sancties krijgen de schepen niet langer toegang tot Europese havens en dienstverlening. Inmiddels geldt dit verbod voor 153 schepen.

Transactieverbod financiële instellingen die SPFS gebruiken

De EU legt een transactieverbod op aan financiële instellingen buiten Rusland die gebruikmaken van het ‘System for Transfer of Financial Messages’ (SPFS) van de Russische Centrale Bank.

Meer exportbeperkingen

De EU heeft strengere exportbeperkingen opgelegd aan 53 organisaties die de Russische oorlogsindustrie steunen. Een derde van deze organisaties is Russisch, maar het gaat ook om bedrijven uit China, India, Kazachstan, Singapore, de Verenigde Arabische Emiraten en Oezbekistan die betrokken zijn geweest bij het omzeilen van sancties of de handel in militaire goederen of onderdelen.

Er komen ook handelsbeperkingen op nog meer goederen waar Rusland geld aan verdient, zoals aluminium en soorten plastic en rubber. En exportbeperkingen op producten die Rusland kan gebruiken voor wapens en militaire systemen. Het gaat onder andere om chemische middelen zoals chloorpicrine en om afstandsbedieningen die worden gebruikt om onbemande luchtvaartuigen te besturen.

Uitzendverbod Russische mediakanalen in de EU

De EU trekt de uitzendverginningen van 8 Russische mediakanelen in: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation, en Krasnaya Zvezda / Tvzvezda. Deze kanalen staan onder permanent toezicht van de Russische staat, en zijn een belangrijk Russisch instrument in het rechtvaardigen van de oorlog in Oekraïne en het destabiliseren van buurlanden en EU-lidstaten.

Transport

De EU breidt het vluchtverbod uit tot alle luchtvaartmaatschappijen die binnenlandse vluchten in Rusland uitvoeren, of vliegtuigen of andere goederen voor de luchtvaart exporteren naar Russische luchtvaartmaatschappijen.

Ook wordt het bestaande verbod verscherpt op het vervoeren van goederen over de weg binnen het grondgebied van de EU, bij bedrijven die voor 25% of meer in handen zijn van een Russische natuurlijke of rechtspersoon.

Overig

In het nieuwe sanctiepakket zitten onder andere ook:

verdere beperkingen voor de export van goederen en technologie (software) die bedoeld zijn voor het vinden van olie en gas. Om de Russische productie verder te remmen.

een verbod op het aanbieden van tijdelijke opslag voor Russische ruwe olie binnen de EU.

extra maatregelen tegen Belarus (Wit-Rusland), waaronder beperkingen in de levering van diensten en software, crypto-wallets en transport.

aanvullende beperkingen in het leveren van diensten vanuit de EU aan de Krim en Sebastapol, en de door Rusland bezette gebieden in Donetsk, Cherson, Loehansk en Zaporizja.

Hebben de sancties tegen Rusland effect?

De sancties tegen Rusland raken de Russische schatkist. Onder andere € 300 miljard van de Russische Centrale Bank is geblokkeerd in de EU en G7-landen. Ruim € 21 miljard aan private tegoeden is bevroren. En Rusland loopt ongeveer € 91 miljard aan export naar de EU mis. Geld dat Rusland niet kan gebruiken om oorlog te voeren. Lees ook het artikel: Werken sancties?

Exportbeperkingen zorgen er ook voor dat Rusland steeds minder toegang heeft tot hoogwaardige technologie, zoals vliegtuigonderdelen en computerchips.

Blijvende inzet Europese Unie

De Europese Unie blijft zich inzetten om Oekraïne te steunen in het recht op zelfverdediging tegen de Russische agressie. En om een vreedzame, democratische en welvarende toekomst op te bouwen. Een compleet overzicht van de sancties is te vinden op de sanctiepagina van de EU. Zie ook de EU-tijdlijn van de sancties tegen Rusland.

Nederlandse uitvoering sancties

Meer weten over de sancties en hoe Nederland die uitvoert? Bekijk de pagina sancties tegen Rusland en Belarus (Wit-Rusland).