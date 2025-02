Schouder aan schouder met Oekraïne na 3 jaar oorlog

Nederland staat naast Oekraïne in de strijd voor vrijheid en veiligheid. Het zijn de woorden van Commandant der Strijdkrachten (CDS) generaal Onno Eichelsheim. Hij sprak vandaag in Den Haag tijdens het herdenkingsconcert van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’. Die verzorgde het optreden samen met de Oekraïens-Nederlandse solist Oleg Lysenko. Het evenement was bedoeld om stil te staan bij de grootschalige Russische inval in Oekraïne, precies 3 jaar geleden.

Eichelsheim: "We realiseren ons dat een veilig Europa niet vanzelfsprekend is en moet worden bevochten. We kunnen die strijd niet alleen aan Oekraïne overlaten."

Poetin dacht dat hij deze oorlog in 3 dagen zou winnen, maar de Oekraïners staan nog steeds overeind , prees Eichelsheim de volharding van het volk en de militairen. De CDS zei dat Defensie het land waar mogelijk blijft bijstaan, zodat Oekraïne kan blijven strijden voor een vrije toekomst.

Defensie ondersteunt Oekraïne met materieel en vele tientallen trainingen. Daarnaast deed de Koninklijke Marechaussee in Oekraïne meerdere keren onderzoek naar oorlogsmisdaden. ook geeft Defensie medische hulp. Zo kon de Oekraïense militair Illia worden geholpen. Door een granaat verloor hij beide benen. Illia revalideert in Doorn. Met een prothese leert hij weer lopen.

Brothers in arms

De samenwerking met Oekraïners raakt Nederlandse militairen. Ze zijn tot op het bot gemotiveerd om hen waardevolle lessen en trainingen te geven.

“Ik wil mezelf recht in de spiegel kunnen kijken in de wetenschap dat ik alles heb gedaan voor deze mannen.” Zo citeerde Eichelsheim marine-instructeur Roel.

Collega-militair en instructeur Rutger liet uit loyaliteit naar zijn Oekraïense ‘brothers in arms’ zelfs een tekst op zijn lijf tatoeëren. Met de tekst: ‘brât’, het Oekraïense woord voor broeders, zo weet Eichelsheim.

De oorlog levert overigens ook waardevolle lessen op voor de Nederlandse krijgsmacht, stelde de generaal. Hij citeert sergeant Thies, die eveneens Oekraïners trainde:

"Zij vertellen ons soms dat bepaalde procedures niet werken. Dat hebben ze ervaren na het oplopen van verwondingen."

Duurzame veiligheid

Eichelsheim benadrukte dat vrijheid niet alleen afwezigheid van oorlog is, maar ook de afwezigheid van dagelijkse bedreiging en duurzame veiligheid:

In Nederland staan we elke dag op met die vrijheid, terwijl jullie in Oekraïne dag en nacht voor die vrijheid vechten. We staan naast jullie.

Tijdens het concert werd de bezoeker meegenomen naar 3 jaar conflict in Oekraïne. Met de zowel treurige, waardige als krachtige muziek willen Defensie en de gemeente Den Haag Oekraïners overal ter wereld een hart onder de riem steken.