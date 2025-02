Europese Unie (EU) schort deel sancties Syrië op

De Europese Unie (EU) heeft de afgelopen jaren sancties ingesteld tegen het regime van Assad vanwege gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking. Met de val van het Assad-regime ontstaat een historische kans voor alle Syriërs om het land te herenigen en op te bouwen.

Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken: ‘Een stabiel en veilig Syrië is van groot belang. Goed dat de EU een aantal sancties heeft opgeschort om het economisch herstel en de wederopbouw van Syrië te bevorderen. Dit is een eerste stap waar Nederland zich actief voor heeft ingezet. We staan erop dat dit ten goede komt aan de gehele Syrische bevolking en blijven de ontwikkelingen nauw volgen. Uiteraard houden we de optie open om weer sancties in te stellen als daar aanleiding voor is.’