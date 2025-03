Nederland en Québec slaan handen ineen op kritieke grondstoffen

Nederland en Québec gaan nauwer samenwerken op het gebied van kritieke grondstoffen. Minister Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) en minister Blanchette-Vézina van Québec (Natuurlijke Hulpbronnen en Bossen) ondertekenden dinsdag een intentieovereenkomst hierover in Toronto, Canada. De afspraken moeten onder meer bijdragen aan betere toegang tot kritieke grondstoffen voor Nederland. Ook zullen ze Nederlandse bedrijven die actief zijn in deze sector helpen om zaken te doen in Québec.

Minister Reinette Klever: “We slaan de handen ineen met Québec. Voor Nederland is het belangrijk de aanvoer van kritieke grondstoffen te spreiden. Québec is rijk aan deze grondstoffen. Nederland heeft op zijn beurt een gunstige ligging en grote havens die toegang bieden tot de rest van Noordwest-Europa. Ook hebben Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen unieke kennis in huis die kan worden ingezet bij de winning en verwerking van kritieke grondstoffen. Al met al zijn er veel kansen voor samenwerking waar zowel Nederland als Québec profijt van kunnen hebben.”

Werkgroepen

Om de afspraken om te zetten in actie, richten Nederland en Québec werkgroepen op. Daarin werken overheden en kennisinstellingen samen om de overeenkomst uit te voeren, in nauw overleg met het bedrijfsleven. Zo zal er worden ingezet op onderzoekssamenwerking en op het aanmoedigen van investeringen.

Kritieke grondstoffen in Québec

Québec is een belangrijke speler op het gebied van kritieke grondstoffen: de provincie is rijk aan titanium, niobium, lithium, grafiet, nikkel, koper en kobalt. Zestig procent van de mijnbouwbedrijven ter wereld is gevestigd in Canada. In Canada valt mijnbouw onder de bevoegdheid van de provinciale overheden.

Beurs over kritieke grondstoffen

Minister Klever is van 3 tot 5 maart in Canada voor de PDAC-mijnbouwbeurs, een van ’s werelds grootste mijnbouwbeurzen die jaarlijks plaatsvindt. Veel kritieke grondstoffen zijn in handen van slechts een paar spelers; Nederland en Europa zijn daardoor afhankelijk van slechts een beperkt aantal landen. Deze schaarse natuurlijke metalen en mineralen zijn belangrijk voor de economie en maatschappij. Deze grondstoffen zitten onder andere in MRI-scanners, iPhones, straaljagers en zonnepanelen.