Nieuwe aanvraagronde in voorbereiding voor subsidieregeling statushouders aan het werk

Om werkgevers aan te moedigen meer statushouders in dienst te nemen, is vorig jaar de subsidieregeling 'Ondersteuning Werkgevers inzet Statushouders' (SOWIS) geopend. Voor 2025 wordt een nieuwe aanvraagronde voorbereid die op 2 juni 2025 opengesteld zal worden. Werkgevers die in aanmerking komen kunnen zich nu al registreren via het subsidieportaal.

De SOWIS-subsidieregeling biedt werkgevers financiële steun om statushouders op de werkvloer te begeleiden en helpt bij het overbruggen van taal- en cultuurverschillen. Na de eerste openstellingsronde in september 2024 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd voor de tweede openstellingsronde. Zo zullen meer statushouders in aanmerking kunnen komen en wordt de termijn voor aanvragen verlengd van 1 naar 4 maanden. Dit jaar is er 3 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De SOWIS-subsidie kan worden aangevraagd voor statushouders die ná 2 december 2024 in dienst zijn getreden, of voor statushouders die nog niet eerder in dienst zijn geweest. De subsidie kan voor maximaal vier statushouders worden aangevraagd, tot een bedrag van 24.000 euro.

Lees meer informatie over de SOWIS-regeling.