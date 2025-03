Inspraak geopend voor plannen voor verzorgingsplaatsen van de toekomst

Langs de snelwegen in Nederland zijn verzorgingsplaatsen waar weggebruikers tanken, laden of iets eten of drinken. De komende jaren verandert er veel op verzorgingsplaatsen. Er komen steeds meer elektrische auto’s bij en er is behoefte aan meer parkeerplekken voor vrachtwagenchauffeurs. Het kabinet wil dat verzorgingsplaatsen een prettige plek blijven. Ondernemers die laden, tanken en shops aanbieden zijn daarbij van groot belang.

Daarom werkt het ministerie aan nieuw beleid. Een belangrijk onderdeel is de verdeling van vergunningen voor tanken, laden en shops op verzorgingsplaatsen. Deze verdeling moet eerlijk verlopen, met gelijke kansen voor alle ondernemers. Zodat weggebruikers hun reis op een veilige en prettige manier kunnen onderbreken op een verzorgingsplaats. Vanaf donderdag gaat het conceptwetsvoorstel over de verzorgingsplaatsen van de toekomst in consultatie. In het voorstel staat nog niet alles vast, het ministerie geeft alle betrokkenen de gelegenheid om hierop te reageren.

Onder het huidige beleid zijn er al veel laadpalen bijgekomen, maar de indeling van de verzorgingsplaatsen langs de weg is niet altijd logisch en overzichtelijk. Rijkswaterstaat bepaalt namelijk niet waar deze voorzieningen geplaatst worden, dit bepaalt de aanvrager zelf. Dat betekent dat sommige verzorgingsplaatsen niet optimaal ingericht zijn qua veiligheid en duidelijkheid voor weggebruikers. Er is daarom regie nodig om de verzorgingsplaats beter in te richten .

Het conceptwetsvoorstel heeft een paar uitgangspunten. Vergunningen voor tanken, laden en het uitbaten van een winkel worden straks apart geveild. Deze scheiding maakt de individuele diensten interessant voor een bredere groep potentiële ondernemers, en maakt het makkelijker een plek te bemachtigen op een verzorgingsplaats. Dit vergroot de concurrentie, waardoor de automobilist of vrachtwagenchauffeur genoeg keus heeft tegen een goede prijs.

Nog niet alles staat vast. Of er op een verzorgingsplaats één of meerdere vergunningen voor dezelfde voorziening worden toegestaan, is nog niet besloten. Dat is één van de vragen die voorliggen in de consultatie.

Daarnaast zal de Autoriteit Consument en Markt nog een advies uitbrengen over de concurrentie op of tussen verzorgingsplaatsen. En worden uitvoeringsinstanties Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf gevraagd te kijken naar de uitvoerbaarheid van het conceptvoorstel. Al deze adviezen worden meegenomen in een volgende versie van het wetsvoorstel.

Deze consultatie is een eerste belangrijke stap naar de ‘verzorgingsplaats van de toekomst’. Waar voldoende aanbod en keuzevrijheid voor de weggebruiker is. En waar je als automobilist en vrachtwagenchauffeur veilig kunt uitrusten.

Informatie

De consultatie loopt van 6 maart tot en met 17 april 2025. Meer informatie over het conceptwetsvoorstel is te vinden op de website Internetconsultatie.nl.