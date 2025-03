Benoeming commissaris van de Koning in Gelderland

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de heer D.H.J. (Daniël) Wigboldus voor te dragen voor benoeming tot commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. De benoeming gaat in op 19 maart 2025.

De heer Wigboldus is 55 jaar. Hij was tot januari 2025 voorzitter van het college van bestuur van de Radboud Universiteit. Daarvoor was hij tussen 2013 en 2017 decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen aan diezelfde universiteit.

De heer Wigboldus volgt de heer Henri Lenferink op die sinds 2 oktober 2023 waarnemend commissaris van de Koning in de provincie Gelderland is.