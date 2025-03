Meer digitalisering mkb, concurrentiekracht totale digitale economie onder druk

Digitalisering door het mkb, het gebruik van digitale innovaties en de kwaliteit van de digitale infrastructuur zijn verbeterd. Tegelijkertijd ligt het tempo te laag om Nederland bij de wereldtop te houden, is er een significant tekort aan ICT-specialisten en blijven private investeringen in de digitale infrastructuur achter. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van de kabinetsstrategie Digitale Economie waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Beljaarts van Economische Zaken.

De Tweede Kamer is over de stand van zaken van de vijf kabinetsambities geïnformeerd. Deze ambities moeten er in 2030 onder andere toe leiden dat elke consument en elke ondernemer toegang hebben tot internet met een snelheid van tenminste 1 Gigabit per seconde, dat 95% van de mkb’ers inzet op digitalisering en verbeterde cyberveiligheid in het bedrijfsleven de norm is.

Minister Beljaarts: “In 2022 hebben we ambitieuze doelen gesteld voor de digitale economie. Die is namelijk één van de drijvende krachten achter onze toekomstige banen en inkomsten. Nederland hoort nu bij de wereldtop. De snelheid van technologische ontwikkelingen buiten de EU en gebrekkige arbeidsproductiviteitsgroei zetten onze kansen echter in toenemende mate onder druk. Daarom gaat het kabinet extra aan de slag met de aanpak van het tekort aan ICT-specialisten en nodeloze regeldruk, en het ondersteunen van meer private investeringen in geavanceerde technologieën zoals AI en cloud.”

De kabinetsstrategie heeft als einddoel een ondernemende, innovatieve, duurzame en veilige digitale economie waarin iedereen in Nederland mee kan doen. De inzet draagt bovendien bij om in Nederland en Europa ongewenste risicovolle afhankelijkheden van landen van buiten de EU te verminderen. Met de strategie zijn publieke belangen beter verdedigd en gaat de economische weerbaarheid omhoog.

Versnellen digitalisering van het mkb

De kabinetsambitie is om in 2030 bij de Europese top-3 te behoren wat betreft de toepassing van digitale technologieën door het mkb. Dat betekent dat 95% van het Nederlandse mkb tenminste een basisniveau van digitalisering toepast ten opzichte van 75% in 2021. Inmiddels is het basisniveau in 2024 gestegen naar 81,5%. Om op 95% te komen, zijn dus nog substantiële stappen nodig.

Daarnaast is het streven om ook het gebruik van geavanceerde digitale technologieën – zoals cloud, kunstmatige intelligentie (AI) en data analytics - binnen het mkb te verhogen tot tenminste 75% in 2030. Inmiddels passen meer mkb-ondernemers bijvoorbeeld AI (van 13% naar 23%) en clouddiensten (van 64% naar 71%) toe. De ontwikkeling van Nederlandse en Europese innovaties loopt, met name als het gaat om cloudtoepassingen, echter ver achter op de Verenigde Staten en Azië. Dat bedreigt de economie en veiligheid. Ook, omdat het aanbod van digitale professionals niet meer groeit in Nederland. Met onder meer het Actieplan Digitale en Groene Banen en de aankomende Productiviteitsagenda wil het kabinet dat laatste punt aanpakken.

Behouden en versterken digitale infrastructuur

De Nederlandse digitale infrastructuur (vaste en mobiele netwerken, zeekabels, internetknooppunten) zorgt voor vrijwel overal en altijd snelle toegang, is veilig en betrouwbaar. Het kabinet wil dit zo houden en verder uitbouwen. Daarom kijkt het kabinet samen met investeerders en marktpartijen naar bijvoorbeeld extra private investeringen in de data- en cloudinfrastructuur.

99% van de Nederlandse aansluitingen heeft nu al toegang tot snel breedbandinternet (≥1 Gigabit per seconde) via kabel of glasvezel. De doelstelling is om dit voor 2030 overal te hebben gerealiseerd. Hiervoor komen nu verschillende draadloze en betaalbare oplossingen beschikbaar via marktpartijen.