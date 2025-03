Taskforce Antisemitismebestrijding van start

De ministerraad heeft ingestemd met de instelling van de Taskforce Antisemitismebestrijding. De Taskforce is per 1 februari 2025 van start gegaan en wordt, na publicatie van het instellings- en benoemingsbesluit in de Staatscourant, met terugwerkende kracht ingesteld voor de duur van één jaar. Op 13 december 2024 werd Jaap Smit, voormalig Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, aangekondigd als beoogd voorzitter van de Taskforce.

Naast hem zijn door de minister van Justitie en Veiligheid de volgende leden benoemd:

Het komend jaar gaat de Taskforce aan de slag met het doen van gerichte voorstellen om de veiligheid van Joden te bevorderen, in het bijzonder de veiligheid van Joodse studenten op universiteiten, het weren van antisemitische sprekers op hogescholen en universiteiten en veiligheidsconsequenties van de sit-ins op ov-stations.

Minister Van Weel: ‘Ik ben verheugd dat deze mensen zich allen willen inzetten voor het belangrijke werk van deze Taskforce. Antisemitisme is aan de orde van de dag en het is cruciaal dat we er alles aan doen om de veiligheid van onze Joodse gemeenschap te verbeteren en te borgen. Het is belangrijk dat Joodse studenten en Joodse medewerkers in het onderwijs zich veilig weten en dat er heldere afspraken zijn over demonstraties en openbare orde op ov-stations waarbij oog is voor Joodse reizigers. Ik heb er vertrouwen in dat met deze Taskforce een groep belangrijke vertegenwoordigers bij elkaar komt die hier samen concrete stappen in kunnen zetten.’