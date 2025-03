Aanstelling gezant voor bevorderen export dierlijke mest

Om de afzet en export van dierlijke mest te vergroten, heeft minister Wiersma van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) Raymond Knops aangesteld als gezant voor de bevordering van de export van dierlijke meststoffen. Knops voerde eerder een verkenning uit om de vergunningsverlening voor mestverwerkingscapaciteiten te vergroten. In de rol als gezant focust hij zich eerst op de export naar omringende Europese landen. Zo zal Knops als boegbeeld drie exportmissies in Europa leiden, internationale contacten leggen en zo de afzet van Nederlandse mestproducten in het buitenland ondersteunen.

Minister Wiersma: “Raymond Knops heeft internationale ervaring en inmiddels veel kennis opgedaan op het gebied van mest en mestverwerking door zijn eerdere verkenning voor mestverwerkingscapaciteiten. Daar stipte hij ook al de kansen voor export aan. Ik ben blij dat hij in zijn nieuwe rol kan ondersteunen bij het ontsluiten van mogelijke nieuwe afzetmarkten voor Nederlandse mestproducten.”

Knops levert in september, na de handelsmissies een kort verslag op over de exportmogelijkheden naar Europese landen.

Symposium mestverwerking en export

Exportbevordering van dierlijke mest is een van de maatregelen binnen de bredere aanpak om de druk op de mestmarkt te verlichten. Het ministerie van LVVN onderzoekt momenteel de vraag naar Nederlandse mestproducten in het buitenland. De resultaten van dit onderzoek – zoals kansrijke regio's voor de export van mest en de benodigde regelgeving - worden gepresenteerd tijdens een symposium op 20 maart, georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Centrum voor Mestverwerking (NCM) en Cumela. Ook het LVVN Attaché Netwerk uit potentiële afzetmarkten zal aanwezig zijn. Zij zullen ook de exportmissies voorbereiden voor geïnteresseerden bedrijven. Met deze stappen wil de minister nieuwe markten ontsluiten en de afzetmogelijkheden voor Nederlandse mestproducten verbeteren.

Situatie op de mestmarkt

Mestexport is een van de sporen om de huidige druk op de mestmarkt te verlichten. In de Kamerbrief van september 2024 staat het complete pakket beschreven, dat ook bestaat uit stimuleren van mestverwerkingscapaciteiten, onderzoek naar verwerking dierlijke mest in potgrond, RENURE, aanpassing stikstofexcretieforfaits en afroming bij verhandelen van dierrechten in verschillende sectoren. De mestexport is een belangrijk spoor omdat dierlijke mest nuttige nutriënten bevat voor andere regio's die daarnaar op zoek zijn. Naast dat het een oplossing is voor de huidige situatie op de mestmarkt kan het ook een verdienmodel worden voor de boer.