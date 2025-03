Gemeenten, brancheorganisaties en ministerie maken afspraken over zero-emissiezones

Gemeenten, brancheorganisaties en de staatssecretaris Jansen van Infrastructuur en Waterstaat hebben afspraken gemaakt over de uitvoering van de zero-emissiezones. Sinds 1 januari 2025 hebben de eerste 14 gemeenten een zero-emissiezone ingevoerd en zo'n 15 andere gemeenten volgen later. Om de invoering soepel te laten verlopen zijn er afspraken gemaakt over onder andere de boetevrije periode, langer uitstel voor bestelauto’s met emissieklasse 6 en landelijk geldende ontheffingen voor ondernemers die de overstap naar een elektrisch voertuig (nog) niet kunnen maken.

Een zero-emissiezone is een gebied waar op termijn alleen nog uitstootvrije bedrijfsauto's en vrachtwagens mogen rijden. Sinds 1 januari 2025 worden de eerste, meest vervuilende voertuigen geweerd. Gemeenten voeren de zones in om de luchtkwaliteit en leefbaarheid in die gebieden te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen.

De afspraken zijn op verzoek van de Tweede Kamer gemaakt. Ten eerste zal elke gemeente een boetevrije periode van minimaal zes maanden instellen. Als er lokaal aanleiding toe is, staat het een gemeente vrij om een langere periode te hanteren. Ook wordt er een wetswijzigingstraject gestart om bestelauto’s met emissieklasse 6 een jaar langer uitstel te geven. Dat is gunstig voor bijna de helft van de bedrijfsbussen, zo’n 46 procent. Deze twee maatregelen geven ondernemers meer tijd en ruimte voor de overstap naar een elektrisch bedrijfsvoertuig.

Ten slotte gaat het kabinet de impact van de zero-emissiezones monitoren en wordt er gewerkt aan een nieuw convenant met gemeenten. Hierin worden afspraken gemaakt over de ontheffingen voor netcongestie en vanwege bedrijfseconomische redenen, die niet per gemeente maar landelijk moeten gaan werken, zodat deze na toekenning direct geldt voor alle zones. Deze harmonisatie in regelgeving was een duidelijke wens uit het hoofdlijnenakkoord en het regeerprogramma.