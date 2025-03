Benoemingen College voor de Rechten van de Mens

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Struycken (Rechtsbescherming) ingestemd met de voordracht voor de benoeming van twee nieuwe leden bij het College voor de Rechten van de Mens. Het gaat om mevrouw K. Naganathar en de heer A. Pahladsingh.

Mevrouw Naganathar wordt per 5 mei 2025 benoemd en de heer Pahladsingh per 1 juni 2025. Beiden worden voor een periode van drie jaar benoemd en gaan oordelen over discriminatieklachten die burgers bij het College indienen. Ook bewaken zij – samen met de voorzitter en andere Collegeleden - de inhoudelijke strategie en agenda van de organisatie.

Het College voor de Rechten van de Mens is het nationale en onafhankelijke instituut dat toezicht houdt op naleving van de mensenrechten in (Caribisch) Nederland. Dit doet het College door onderzoek, advies, educatie en voorlichting. Daarnaast kan iedereen die zich gediscrimineerd voelt op het werk, in het onderwijs of als consument, daarvan melding doen of een klacht indienen. Het College oordeelt in individuele gevallen of er sprake is van discriminatie conform de gelijkebehandelingswetgeving.