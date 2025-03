Derde tranche lokale isolatieaanpak: € 471 miljoen voor gemeenten

Gemeenten kunnen vanaf 1 april 2025 weer budget aanvragen om bewoners die dat het meest nodig hebben te ondersteunen bij het isoleren van hun woning. Er is € 471 miljoen beschikbaar in de derde tranche van de lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Hiermee kunnen gemeenten minimaal 213.000 woningeigenaren en bewoners in gemengde Verenigingen van Eigenaars met slecht geïsoleerde woningen ondersteunen.

De lokale aanpak isolatie bestaat uit drie tranches om in totaal 750.000 woningen te kunnen isoleren tot en met 2030. In 2023 vroegen 337 van de 342 gemeenten budget aan en in 2024 waren dit er 340. Hiermee is in totaal al bijna € 1,1 miljard uitgekeerd aan gemeenten. Met deze derde en laatste tranche komt daar nog eens € 471 miljoen bovenop, waarvan € 25,5 miljoen specifiek bedoeld is voor doe-het-zelfmaatregelen en € 13,4 miljoen voor gemeenten die extra woningen kunnen verduurzamen. Dit laatste bedrag is na afloop van de internetconsultatie toegevoegd aan het budget.

Wijzigingen derde en laatste ronde

Met budget uit de derde tranche kunnen gemeenten voortbouwen op de isolatieaanpak die zij hebben ontwikkeld met budget uit de eerste en tweede tranche. Ook is een aantal wijzigingen doorgevoerd om de regeling beter uitvoerbaar te maken:

De in de regeling gehanteerde WOZ-waarden waar 80% van de woningen in de aanpak onder moet zitten, zijn geactualiseerd naar de waarden van 2024. Hierdoor kunnen meer woningen meedoen.

De uitvoeringstermijnen voor alle tranches zijn gelijkgetrokken. Hierdoor kunnen gemeenten het budget uit alle tranches inzetten tot en met 2028. Ook hebben ze de mogelijkheid om twee keer een verlenging aan te vragen voor één jaar.

Gemeenten hoeven nog maar één keer per jaar monitoringsgegevens aan te leveren in plaats van twee keer.

Ook is in de regeling versoepeld en verduidelijkt onder welke omstandigheden welk deel van het budget zal worden teruggevorderd.

De wijzigingsregeling is in te zien voor meer details. Gemeenten kunnen hun aanvraag voor deze Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie (SPUK LAI) vanaf 1 april 2025 indienen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Vragenuur voor gemeenten

Op maandag 31 maart 2025 om 11.00 uur organiseert het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) een digitaal vragenuur over de lokale aanpak. Medewerkers van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) en de RVO gaan dan in op vragen van gemeenten over deze regeling. Aanmelden kan via de website van het NPLW.