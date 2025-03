Internetconsultatie wetsvoorstel om loonverschillen tussen mannen en vrouwen tegen te gaan

Werkgevers moeten actie ondernemen zodat mannen en vrouwen gelijk worden beloond. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Eddy van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag online heeft gezet. Mensen kunnen tot 7 mei 2025 inhoudelijk reageren. Het wetsvoorstel vloeit voort uit een richtlijn van de Europese Commissie over meer openheid over beloning.

In Nederland verdienen vrouwen nog steeds minder dan mannen. Het uurloon van vrouwen in het bedrijfsleven ligt gemiddeld ruim 16% lager dan dat van mannen. Bij de overheid bedraagt dit verschil in gemiddeld uurloon ongeveer 5%. Ook als lonen van mannen en vrouwen met vergelijkbare achtergrondkenmerken en vergelijkbare banen worden vergeleken blijven verschillen bestaan. In het bedrijfsleven bedraagt dit loonverschil gemiddeld bijna 7%. Bij de overheid verdienen vrouwen gemiddeld bijna 2% minder. Dit blijkt uit cijfers van het CBS uit 2022.

Richtlijn

Om gelijk loon tussen mannen en vrouwen te bevorderen heeft de Europese Commissie een richtlijn opgesteld. Deze verplicht lidstaten onder meer maatregelen te nemen die zorgen voor openheid over beloning en die de rechtsbescherming van werknemers versterken. Met dit wetsvoorstel worden deze verplichtingen in de Nederlandse wet opgenomen.

Met de nieuwe wetgeving moeten werkgevers bijvoorbeeld zorgen voor objectieve loonstructuren en opener worden over het salaris en loonverschillen binnen hun organisatie. Ook komt er een verbod om in gesprekken over arbeidsvoorwaarden te vragen naar het laatst verdiende salaris. Werkgevers met meer dan 100 werknemers moeten periodiek gaan rapporteren over loonverschillen. Dit moet bijdragen aan een betere positie van werknemers doordat zij onder andere meer inzicht krijgen in (mogelijke) loonverschillen.



Het ministerie van SZW werkt de komende periode, samen met sociale partners, aan voorlichting en hulpmiddelen voor werkgevers. Dit om werkgevers te ondersteunen om aan de nieuwe verplichtingen te kunnen voldoen.

Wilt u reageren?

U kunt reageren tot en met 7 mei 2025 via internetconsultatie.nl.