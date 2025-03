Benoeming secretarissen-generaal voor drie nieuwe ministeries

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van de secretarissen-generaal van Asiel en Migratie, Klimaat en Groene Groei en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De benoemingen gaan in op 1 april 2025.

Twee ministeries, één organisatie

Bij de start van het kabinet is afgesproken om de nieuwe ministeries met minimale aanpassingen in te richten. Zo blijft de focus liggen op het werken aan de maatschappelijke opgaven en zijn grote reorganisaties die veel tijd, geld en capaciteit kosten, niet nodig.

Besloten is dat de ministeries een begrotingshoofdstuk krijgen, een secretaris-generaal en een directeur Financieel-Economische Zaken. De beleidsmatige ondersteuning van de ministers blijft bij het al bestaande ministerie gepositioneerd. Alle ambtenaren blijven daar in dienst. Voor het ministerie van Asiel en Migratie is dat Justitie en Veiligheid, voor het ministerie van Klimaat en Groene Groei is dat Economische Zaken, en voor het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is dat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Benoeming secretarissen-generaal

Het kabinet heeft voor de invulling van de functie van secretaris-generaal besloten dat deze wordt uitgevoerd in combinatie met een andere functie in de Bestuursraad. Voor elk ministerie gaat daarom een zittende topambtenaar de rol van secretaris-generaal per 1 april combineren met haar of zijn huidige functie.

Mr. drs. A.W.H. (Annet) Bertram wordt secretaris-generaal Asiel en Migratie. Deze functie gaat zij combineren met haar huidige functie als directeur-generaal Migratie, die zij sinds 2023 vervult. Daarvoor was zij onder meer directeur-generaal Wonen, gemeentesecretaris van Den Haag en directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf/VBR.

Drs. G.M. (Gerdine) Keijzer-Baldé wordt secretaris-generaal Klimaat en Groene Groei. Deze functie gaat zij combineren met haar bestaande functie als plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, nu Economische Zaken, die zij sinds 2020 vervult. Daarvoor was zij onder meer algemeen directeur van de Dienst ICT Uitvoering bij het ministerie van EZK, en directeur van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

Drs. C.B.F. (Chris) Kuijpers wordt secretaris-generaal Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Deze functie combineert hij met zijn functie als directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen, die hij vervult sinds 2022. Daarvoor was hij directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen. Eerder werkte hij onder meer als directeur-generaal Klimaat, Milieu en Internationaal bij het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu.