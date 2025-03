Pensioenfondsen krijgen meer tijd voor indienen van plan bij DNB en AFM

Pensioenuitvoerders krijgen meer tijd om hun plan voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel in te dienen bij De Nederlandse Bank en Autoriteit Financiële Markten. Ook mogen zij daarbij gebruik maken van de versoepelde indexatieregels.

Dat staat in een algemene maatregel van bestuur die uiterlijk op 1 juli ingaat. Er is geregeld dat fondsen die daarna overgaan op het nieuwe stelsel hun implementatieplan- en communicatieplan uiterlijk 1 jaar van tevoren moeten indienen. Op dit moment is de uiterste inleverdatum 1 juli van dit jaar.

Deze maatregel is gebaseerd op advies van de Regeringscommissaris Pensioenen en heeft als doel de sector de tijd te geven voor een zorgvuldige overgang. De maatregel was al langer onderdeel van de onderliggende regelgeving die zou ingaan als de Eerste en Tweede Kamer instemmen met het wetsvoorstel Transitietermijnen. Dit wetsvoorstel geeft pensioenfondsen een extra jaar om de overgang naar het nieuwe stelsel te maken. Op dit moment staat nog in de wet dat de overgang afgerond moet zijn op 1 januari 2027.

Doordat de Tweede Kamer meer tijd nodig heeft voor de behandeling van dit wetsvoorstel, zouden pensioenfondsen onnodig onder tijdsdruk komen bij het afronden van hun plan voor de overgang. Ook zou dit mogelijk financieel nadelige gevolgen hebben voor pensioenfondsen en hun deelnemers. Om dat te voorkomen is dit besluit nu genomen los van de behandeling van de Wet transitietermijnen.