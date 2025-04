Internationale samenwerking om Joodse roofkunst terug te krijgen bij de rechtmatige eigenaar

In de jaren 1933-1945 heeft het naziregime in vele landen, waaronder Nederland een ongekend aantal kunst- en cultuurvoorwerpen geroofd en geconfisqueerd van veelal Joodse eigenaren. Teruggave (restitutie) is essentieel in het streven naar rechtsherstel van de slachtoffers Daarom spant Nederland zich in om door de nazi's geroofde kunst terug te geven aan de rechtmatige eigenaren. Deze week komen speciale vertegenwoordigers uit 12 landen samen in Den Haag om kennis en ervaring uit te wisselen op dit terrein. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) is gastheer.

Eddo Verdoner (NCAB):

“Om herhaling van deze antisemitische misdaden te voorkomen, moeten ze consequenties hebben. Dat is geen gemakkelijke taak. Het vereist geduld, doorzettingsvermogen en kennis. Daarom is het essentieel om samen te werken met andere landen. Om elkaar te helpen en van elkaar te leren. We zijn er trots op om deze belangrijke bijeenkomst te organiseren in Den Haag, de internationale stad van vrede en recht, om deze belangrijke zaak te bevorderen.”

Kennisuitwisseling

De delegaties zullen in verschillende interactieve sessies ervaringen uitwisselen met restitutie. Ook staat een bezoek aan het Nationaal Holocaustmuseum op het programma. Nederland verzorgt inhoudelijke bijdragen met betrekking tot het belang van oorlogsarchieven en over de omgang met zogeheten verweesde kunst. Deze aanpak is ook leerzaam voor andere landen.

Verweesde kunst

Er zijn nog steeds kunstwerken in bezit van de Nederlandse Staat die vermoedelijk van Joodse eigenaren zijn gestolen, maar waarvan de eigenaar nog niet is gevonden, zogeheten verweesde Joodse roofkunst. Het wordt steeds lastiger om de rechtmatige eigenaren vast te stellen. Andere landen staan voor dezelfde uitdagingen. De Commissie Verweesde Joodse Roofkunst bekijkt op dit moment hoe de objecten waarvan de eigenaren niet gevonden zijn aan de Joodse gemeenschap kunnen worden overdragen.