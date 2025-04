Kabinet helpt bedrijven die vastlopen door het volle stroomnet

Vanaf 1 april kunnen bedrijven en instellingen die vastlopen door het volle stroomnet subsidie aanvragen om advies in te huren en/of investeringen te doen om verder te kunnen met hun groei- of verduurzamingsplannen. Het doel is dat bedrijven door praktische oplossingen verder kunnen, zonder eerst te hoeven wachten op een zwaardere aansluiting op het stroomnet. Voor de regeling is 62 miljoen euro beschikbaar.

Het stroomnet zit op de meeste plaatsen niet 24 uur per dag vol, maar vooral tijdens ‘spitsuren’ als bedrijven en huishoudens tegelijkertijd veel stroom gebruiken Bijvoorbeeld tussen 16.00 en 21.00 uur. Als een bedrijf het stroomverbruik tijdens de spitsuren kan beperken kan het toch mogelijk zijn om te groeien en/of te verduurzamen. Dat is in de praktijk vaak niet makkelijk om te organiseren, daarom helpt de overheid bedrijven hierbij.

Het kabinet blijft daarnaast inzetten op het zo snel mogelijk uitbreiden van het stroomnet, want in heel Nederland loopt het stroomnet tegen de grenzen aan. Bedrijven met een grootverbruikersaansluiting die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen, bijvoorbeeld om uit te breiden of te verduurzamen, komen op een wachtlijst te staan. Netbeheerders en de overheid werken aan het zo snel mogelijk uitbreiden van het stroomnet, maar dat kost tijd. Het is daarom belangrijk om de ruimte op het stroomnet ook beter te benutten.

Hulp bij advies en investeringen met Flex-e regeling

Met de nieuwe Flex-e regeling kunnen bedrijven en instellingen met een aansluiting vanaf 100kW daarom expertise op locatie inhuren om de mogelijkheden in kaart te brengen. Dat kan bijvoorbeeld door apparaten aan te sturen om de ‘spits’ op het stroomnet te mijden, warmte of elektriciteit op te slaan op het eigen terrein en/of over te stappen op een ander type contract met de netbeheerder. De regeling vergoedt maximaal de helft van de kosten voor het advies.

Naast advies over wat er mogelijk en haalbaar is, kunnen bedrijven ook steun aanvragen voor de eventuele benodigde investeringen. Het gaat om maximaal 35% van de investering tot een maximaal bedrag van 300.000 euro. Een voorwaarde is dat de oplossing het stroomnet tijdens piekmomenten niet erger mag belasten. Een flexibel contract met de netbeheerder is daarom een vereiste om voor subsidie in aanmerking te komen.

RVO

De Flex-e regeling is vanaf 1 april tot en met 15 oktober 2025 aan te vragen door bedrijven en instellingen met een aansluiting vanaf 100kW op het midden- of hoogspanningsnet via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie over de regeling en de voorwaarden is te vinden op de website van RVO.