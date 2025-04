NAVO-tour: in gesprek met jongeren over veiligheid

De NAVO door Nederland-tour strijkt de komende maanden neer in een aantal steden. Dat gebeurt in aanloop naar de NAVO-top op 24 en 25 juni in Den Haag. De organisatie wil met allerlei activiteiten over veiligheid en de NAVO het gesprek aangaan met publiek. Een onderdeel van dit rondreizende programma zijn de educatieve theatermakers De Kiesmannen. Vandaag waren ze in Boxmeer waar ze gesprekken voerden met jongeren van het ROC Nijmegen. Generaal-majoor Wilfred Rietdijk was te gast.

Het bureau De Kiesmannen en de Atlantische Commissie ontwikkelden een interactief mbo-lesprogramma. Daarmee trekken ze de komende maanden door het land. In totaal bezoeken de makers meer dan 100 scholen. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van Defensie.

Waarom organiseert Nederland dit jaar de NAVO-top? Wat betekent internationale veiligheid voor het dagelijks leven? De studenten worden tijdens het programma uitgenodigd na te denken over dit soort vragen. In Boxmeer gingen ze hierover in gesprek met De Kiesmannen en generaal-majoor Wilfred Rietdijk. Er waren onder andere vragen over de rol van Amerika binnen de NAVO en de beweegreden van de generaal om bij Defensie te werken.

Na Nijmegen doet de NAVO door Nederland-tour de komende maanden ook Groningen, Eindhoven, Utrecht en Den Haag aan. Een ander onderdeel van de tour is een serious gaming ‘e-sports tournooi’ van Defensie. Ook is er van Buitenlandse Zaken een mobiele foto-expositie over de NAVO. Daarnaast maken een theatertour en lesprogramma’s van de Atlantische Commissie hier deel van uit. Deze zijn bedoeld voor middelbare en mbo-scholen. Clingendael en The Hague Centre of Strategic Studies (HCSS) leveren een bijdrage met onderzoek en debat.

Andere partijen die bijdragen zijn het Haagsch College, Jonge Atlantici en de Kindercorrespondent. Verder maken The Hague International Model United Nations (THIMUN) en Veteraan voor de Klas deel uit van de tour. Ook universiteiten, hogescholen en een aantal gemeenten doen mee.

Over De Kiesmannen

De Kiesmannen is een creatief bureau dat zich inzet voor maatschappelijke innovatie. Het maakt producties om jongeren te betrekken bij maatschappelijke thema’s, zoals verkiezingen en democratie. Dat doet De Kiesmannen met een mix van educatie en theater. Met stellingen, voorbeelden en gesprekken maakt De Kiesmannen lastige thema’s begrijpelijk en relevant.