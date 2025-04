Expo 2025 Osaka van start met Nederlands paviljoen

Op 13 april gaat de eerstvolgende wereldtentoonstelling van start, in Osaka, Japan. Nederland neemt deel met een eigen circulair gebouwd paviljoen onder het thema ‘Common Ground’. Het paviljoen laat zien hoe belangrijk internationale samenwerking is om grote uitdagingen aan te pakken, zoals het versnellen van de energietransitie en het leefbaar houden van de planeet. Ook is er 6 maanden lang een uitgebreid programma waar Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en organisaties kunnen kennismaken met Japan en daar contacten kunnen opdoen of versterken.

Vergroot afbeelding Beeld: © Zhu Yumeng

Deelname aan Expo 2025 biedt de kans om de bilaterale relatie met Japan te verdiepen. Als betrouwbare samenwerkingspartner in Oost-Azië en vierde economie ter wereld is Japan belangrijk voor Nederland. Dit jaar vieren we 425 jaar aan bilaterale banden. Deze vormen de basis voor de goede samenwerking op (economische) veiligheid, handel, landbouw, voedselzekerheid, defensie, cyber en innovatie.

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp, Reinette Klever: ‘Expo 2025 is een unieke mogelijkheid voor Nederlandse bedrijven en kennisinstituten om hun expertise te presenteren aan een groot internationaal publiek. Met hun innovatiekracht is het bedrijfsleven cruciaal voor het oplossen van wereldwijde uitdagingen, bijvoorbeeld rondom voedselzekerheid en gezondheid.’

Kansrijke sectoren

Gedurende 6 maanden is een uitgebreid programma opgesteld, waar Nederlandse bedrijven en instellingen zich kunnen presenteren en kennis kunnen maken met bedrijven uit Japan. Zo zijn er diverse themaweken gepland rond kansrijke sectoren zoals energie, voeding, gezondheid, tech en is er een voortdurend cultureel programma met werk van Nederlandse kunstenaars en ensembles. Vanuit Nederland worden zes handelsmissies georganiseerd. Op 22 april aanstaande zal Minister-President Schoof het Nederlandse paviljoen officieel openen tijdens zijn bezoek aan Japan.

Common Ground

De Nederlandse deelname is geïnspireerd op de unieke relatie die Nederland heeft met het water. Onze ligging, deels onder zeeniveau, heeft ons al eeuwen geleden geleerd om met elkaar samen te werken. Nu we anno 2025 voor nieuwe uitdagingen staan is samenwerking opnieuw van groot belang, op internationaal niveau. Nederland nodigt Japan – en andere landen – daarom uit om op ‘common ground’ te stappen en samen aan oplossingen te werken.

Circulair paviljoen

Het Nederlandse paviljoen is ontworpen en gerealiseerd door het Nederlands-Japanse consortium AND BV, bestaande uit architectenbureau RAU, ingenieursbureau DGMR, experience design studio Tellart en het Japanse aannemersbedrijf Asanuma. Het paviljoen heeft de vorm van een rechthoekig gebouw met centraal een lichtgevende bol – een indrukwekkend symbool van een “man-made sun”: een schone en onuitputtelijke energiebron op basis van waterkracht. De gevel is bekleed met golvende lamellen die het stromende water verbeelden. Samen vormen ze een lengte van precies 425 meter, als eerbetoon aan 425 jaar handelsrelaties tussen Nederland en Japan. Het paviljoen is tevens een krachtig voorbeeld van circulair bouwen. Alle gebruikte materialen zijn geregistreerd in Madaster, het digitale materialenpaspoort voor circulaire bouw en infrastructuur. Zo blijft exact inzichtelijk welke materialen zijn toegepast en gaan er geen waardevolle grondstoffen verloren.

Interactieve bezoekerservaring

Wanneer bezoekers in het paviljoen aankomen krijgen ze een kleine lichtgevende bol mee. Deze reageert op de installaties die op verschillende plekken in het gebouw zijn aangebracht. Zo wordt men meegenomen langs de geschiedenis tussen Nederland en Japan en onze strijd tegen het water. Als hoogtepunt van de show stappen bezoekers in de grote bol in het midden van het paviljoen. Daar krijgen ze een AI-film in een koepel van 360 graden te zien. Tot slot mogen bezoekers hun eigen ideeën en dromen voor de toekomst delen via een interactief kunstwerk.

Nederlandse innovaties

Centraal in het paviljoen staan 10 indrukwekkende Nederlandse innovaties die allemaal gebruikmaken van de kracht van de natuur. Deze dragen op hun eigen manier bij aan het veranderen van de manier waarop we energie opwekken, onszelf transporteren en voedsel verbouwen. Tot de gepresenteerde innovaties behoren o.a. het kweken van vis uit cellen (Upstream Foods), het inzetten van golven uit de zee om elektriciteit te genereren (Weco) en zelfsturende boten voor snel en schoon vervoer (Roboat).

Expo 2025 Osaka is geopend van 13 april tot 13 oktober 2025. Er nemen ongeveer 160 landen en organisaties deel. De organisatie van Expo verwacht meer dan 28 miljoen bezoekers te ontvangen.