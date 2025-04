Nederland pakt mensensmokkel aan met Egypte

Minister Faber (Asiel en Migratie) heeft in Cairo het startschot gegeven voor een project dat met hulp van Nederland regionale overheden in de Hoorn van Afrika en de Sahel ondersteunt bij het bestrijden van mensensmokkel.



Nederland financiert het project en betaalt € 1 miljoen voor het tweejarige traject dat onder de vlag van de Verenigde Naties (UNDP) en het Egyptische CCCPA wordt uitgerold.



Het project wordt deels in Cairo uitgevoerd en zal regionale smokkelnetwerken en routes in kaart brengen alsook regeringen in Noord-Afrika ondersteunen bij het bestrijden en voorkomen van irreguliere migratie, mensenhandel en de georganiseerde misdaad die hiermee gepaard gaat.



Minister Faber: ‘De instroom in Nederland moet omlaag omdat het draagvlak voor de opvang van grote aantallen migranten in ons land ontbreekt. Daarom is het tegengaan van illegale migratie essentieel en de samenwerking met Egypte erg belangrijk. Dit nieuwe project pakt het probleem bij de oorsprong aan. Als we de migratiestroom indammen, voorkomen we uiteindelijk dat illegale migranten, die vaak in ons land helemaal geen recht hebben op asiel, zich uiteindelijk melden in Ter Apel. Deze financiële bijdrage vind ik daarom volkomen gerechtvaardigd.’



Nederland en Egypte werken sinds 2021 samen om irreguliere migratie te voorkomen en te bestrijden. Tijdens haar tweedaags bezoek aan Egypte had minister Faber een ontmoeting met de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken en Immigratie en sprak over dit onderwerp.



Ook bezocht ze in de Egyptische hoofdstad een ministeriele conferentie waar gesproken is over het bestrijden van mensensmokkel in de Hoorn van Afrika en had bilaterale ontmoetingen met onder meer collega-bewindspersonen uit Tunesië en Somalië. Tevens sprak minister Faber met Eurocommissaris Magnus Brunner (migratie).



Sinds haar aantreden werkt minister Faber binnen internationale samenwerkingsverbanden aan het beteugelen van migratiestromen naar Nederland en Europa. Binnen de Europese Unie werkt ze aan een coalitie gelijkgestemde landen die ijvert voor verdere aanscherping van Europese asielwetgeving, een effectief terugkeerbeleid en het verder beperken van migratiestromen.