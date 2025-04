Nationale Weerbaarheidstraining voor mbo-student

Er komt een Nationale Weerbaarheidstraining (NWT) voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs. Dat biedt de training uiterlijk in 2026 als keuzedeel aan. Defensie en 21 Regionale Opleidingscentra waar de opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) is te volgen zijn dat overeengekomen.