Landmacht gereed voor moderne oorlogsvoering

Met 1.800 voertuigen, 200 drones en 4.500 militairen uit 3 landen razendsnel naar de oostgrens voor een gevechtsoperatie. De landmacht trainde dit de afgelopen weken tijdens Bastion Lion. De denkbeeldige oostgrens lag daarbij in Duitsland. De oefening vormde een realistische voorbereiding op een grootschalig conflict en loopt vandaag af.

De ontwikkelingen in oorlogsvoering gaan razendsnel. De oorlog in Oekraïne laat dat dagelijks zien. Denk aan de technologie van onder meer drones en counterdrones. Deze realiteit vraagt om slimmer vechten en de tegenstander steeds een stap voorblijven.

Vuursteun

De oorlog toont hoe moeilijk en belangrijk het is om alle militaire capaciteiten op de juiste tijd en plaats samen te brengen. Dat is dan ook precies wat er tijdens Bastion Lion gebeurde. Denk aan vuursteun, luchtverdediging, geneeskundige zorg, logistiek en genie. Bovendien waren er pantserhouwitsers op het oefenterrein in het Duitse Guz Altmark.

Experimenteren in de praktijk

Bastion Lion bood een omgeving om volop te experimenteren in de praktijk. Zo leerden militairen niet alleen om met en tegen drones te vechten. Ze hebben ook verbeteringen in commandovoering en op het gebied van logistiek getest.

Vijand misleiden

Verder trainden ze hoe de vijand het best is te misleiden. Speciale innovatieteams hielpen de eenheden. Zij zochten snel naar oplossingen voor operationele problemen. De eenheden brachten die meteen in de praktijk.

Tijdens het ‘grootschalige conflict’ stond niet alleen de militaire paraatheid centraal. Het ging vooral ook om de mindset van militairen.