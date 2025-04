Pensioenamendement heeft ingrijpende gevolgen

Het voorstel voor een individueel bezwaarrecht of een referendum bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel leidt tot vertraging, juridische problemen en hogere kosten. Het kabinet spreekt van ingrijpende gevolgen en acht het voorstel daarom niet gewenst. Dat staat in de kabinetsreactie op het amendement van de Kamerleden Joseph, Omtzigt (NSC), Vermeer (BBB) en Mulder (PVV) die minister Van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Wel schrijft minister Van Hijum dat hij de intentie van de indieners om deelnemers actiever en beter te betrekken bij hun pensioen deelt. Hij wil op een andere manier aan deze zorgen tegemoetkomen, zowel om het draagvlak te vergroten als om meer koopkracht mogelijk te maken. Zo moeten fondsen de keuze om wel of niet over te stappen op het nieuwe stelsel – het zogeheten invaren – helder uitleggen en deelnemers meenemen in deze keuze. Ook gaat de minister bekijken hoe er in het nieuwe stelsel nog meer perspectief kan komen op het behoud van koopkracht voor gepensioneerden, waarbij risico’s tussen jong en oud eerlijk gedeeld blijven worden. De Tweede Kamer wordt daar rond de zomer verder over geïnformeerd.