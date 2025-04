Voorjaarsnota 2025: Defensie, schrappen btw-verhoging en begrotingsdiscipline

Wereldwijd lopen spanningen op. Daarom zet het kabinet in op stabiliteit en veiligheid. Zo wordt de steun aan Oekraïne voortgezet en gaat er meer geld naar Defensie. In deze tijd van hoge inflatie, kiest het kabinet ervoor om de btw-verhoging op sport, cultuur en media te schrappen en de belasting op de energierekening te verlagen. Ook komt er meer geld voor gemeenten, het verhogen van de huurtoeslag en voor het herstellen van fouten rond WIA-uitkeringen. Bij dit alles houdt het kabinet onverminderd vast aan de begrotingsregels en de financiële afspraken uit het hoofdlijnenakkoord. Alle tegenvallers en nieuwe investeringen zijn voorzien van budgettaire dekking en het begrotingstekort blijft de komende jaren binnen de grens van 3%.

De Voorjaarsnota, die minister Heinen (Financiën) vandaag aan de Tweede Kamer stuurde, omvat een update van de begroting voor dit jaar en een vooruitblik op de plannen voor 2026 en de jaren daarna.

Minister Heinen: "Er ligt een stevig en goed pakket voor Nederland. We dekken tegenvallers en doen tegelijkertijd ook een aantal gerichte investeringen. We schuiven geen rekeningen door. Daarmee voorkomen we dat in de toekomst de belastingen stijgen. Ik sta voor gezonde en solide overheidsfinanciën. Dat heeft ons bij eerdere schokken, zoals de corona- en energiecrisis, enorm geholpen. Ook nu, in een tijd waarin internationaal van alles speelt, zijn financiële buffers van groot belang.”

Inkomsten en uitgaven

Het kabinet houdt vast aan de vastgestelde financiële kaders en het trendmatig begrotingsbeleid. Tegelijkertijd moeten er investeringen worden gedaan om de uitdagingen waar Nederland voor staat op te lossen. In deze Voorjaarsnota dekt het kabinet tegenvallers en zitten investeringen en ombuigingen. Zo zijn tegenvallers op onder andere asiel, de EU-afdrachten en de arbeidsongeschiktheid (WIA) verwerkt. Daarnaast investeert het kabinet in defensie (1,2 miljard structureel) en weerbaarheid. Ook draait het de eerdere bezuiniging op kinderopvang terug. Verder wordt de huurtoeslag verhoogd en krijgen gemeenten de komende jaren extra geld. De Nedersaksenlijn en een aantal andere prioritaire infrastructuurprojecten in Noord-Nederland worden gerealiseerd, gedekt uit de reservering voor de Lelylijn.

Om tekorten niet verder op te laten lopen, moeten keuzes worden gemaakt. Het kabinet kiest voor ingrepen in de sociale zekerheid (WW en het kindgebonden budget), in de kosten voor geneesmiddelen en het beheersbaar maken van jeugdzorg. Daar bovenop wordt Rijksbreed een rem gezet op de groei van de overheidsuitgaven door het deels inhouden van de prijsbijstelling.

Het kabinet heeft besloten om de energiebelasting te verlagen en trekt daarvoor in de jaren 2026 tot en met 2028 200 miljoen euro per jaar uit. De verhoging van de btw op cultuur, media en sport wordt definitief geschrapt. Dit wordt betaald door de belastingschijven en heffingskortingen binnen de inkomstenbelasting beperkt te compenseren voor de prijsontwikkeling.

Begrotingstekort en staatsschuld

Op basis van de Voorjaarsnota wordt het begrotingstekort (EMU-saldo) voor 2025 geraamd op -2,6% van het bbp, en voor 2026 gaat het om een tekort van -3%. De staatsschuld (EMU-schuld) komt dit jaar naar verwachting uit op 45,2% bbp en in 2026 op 47,8%, ruim onder de Europese norm van 60% bbp. Daarmee is de Voorjaarsnota in lijn met de financiële afspraken die aan het begin van deze kabinetsperiode zijn vastgesteld.