Russische brutaliteit om samenleving te ontwrichten neemt toe

Nederland wordt steeds vaker geconfronteerd met hybride aanvallen die onze samenleving proberen te ontwrichten en verzwakken. Met name de Russische brutaliteit ziet de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) daarbij toenemen. Dat schrijft de MIVD in haar openbaar jaarverslag over 2024. Vandaag is het naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De MIVD ontdekte verschillende Russische acties in Nederland. Zo voerde een Russische hackersgroep in 2024 een cybersabotage-aanval uit. Dat gebeurde tegen het digitale besturingssysteem van een publieksvoorziening in Nederland. Dit was zover bekend de eerste sabotage-aanval in Nederland, maar die heeft niet geleid tot schade.

Nederland in beeld bij Rusland

Daarnaast nam de MIVD een Russische cyberoperatie waar tegen Nederlandse vitale infrastructuur, mogelijk als voorbereiding voor sabotage. Uiteindelijk is het de Russen niet gelukt toegang tot het netwerk te krijgen.

Ten slotte voerde Rusland cyberaanvallen uit tegen onder meer websites van politieke partijen en openbaar vervoersbedrijven in Nederland. Dit was een poging om het Nederlanders moeilijk te maken te stemmen tijdens de Europese verkiezingen. Vanwege onder meer de ligging en infrastructuur is Nederland van strategisch belang voor de NAVO en verdediging van Europa. Nederland is mede daarom in beeld bij Rusland

Schade en ontwrichting in Nederland

De MIVD waarschuwde de afgelopen jaren al dat verschillende Russische eenheden infrastructuur in de Noordzee in kaart brengen. Denk aan internetkabels en energievoorzieningen. Ook signaleerde de MIVD (onderwater) activiteiten, die duiden op spionage en voorbereidingshandelingen voor verstoringen en sabotage. Daadwerkelijke verstoringen kunnen leiden tot grote schade en ontwrichting in Nederland, Europa en de rest van de wereld.

Oorlogseconomie

“De MIVD ziet de Russische dreiging tegen Europa niet afnemen maar toenemen. Dit ook na een eventuele afloop van de oorlog met Oekraïne,’’ concludeert MIVD-directeur viceadmiraal Peter Reesink.

Volgens hem ligt de snelheid waarmee de NAVO militair vermogen opbouwt nu veel lager, dan die van Rusland. Dat komt onder meer doordat Rusland is overgeschakeld naar een oorlogseconomie.

Nu al elke dag verweren

“Dit jaarverslag bevestigt dat we leven in een grijze zone tussen oorlog en vrede’’, reageert minister van Defensie Ruben Brekelmans. “De opgave is duidelijk. We moeten ons nu in Nederland al elke dag verweren tegen cyberaanvallen, spionage en pogingen tot sabotage. Tegelijk moeten we in hoog tempo ons militair vermogen versterken. Dit geldt in NAVO-verband zowel voor Nederland als andere Europese landen. Om kwetsbaarheden tegenover Rusland te voorkomen is een snelle opschaling van onze krijgsmachten en defensie-industrie nodig. Alleen zo kunnen we meer Russische agressie in Europa voorkomen.’’