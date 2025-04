Staatssecretaris wil AI inzetten voor oorlogsvoering

Nauwer samenwerken met AI techbedrijven voor bijvoorbeeld een synthetische datafabriek. Dat wil staatssecretaris Gijs Tuinman van Defensie. Hij daagde de AI-sector in ons land daartoe uit. Dat deed hij vandaag bij het Nederlandse AI Congres in De Fabrique in Utrecht. “AI verandert oorlogsvoering nu al voorgoed.”

Meer dan 800 deelnemers kwamen af op het congres met als thema ‘Aan de slag met AI’. Daarbij zaten onder anderen experts en professionals uit het bedrijfsleven.

Vorige week was de staatssecretaris nog in de Verenigde Staten. Hij nam daar poolshoogte bij techbedrijven als Anduril en Paltentir. Die maken de software achter een relatief klassiek wapen als de kruisraket bijvoorbeeld slimmer en goedkoper met behulp van AI. Tuinman raakte onder de indruk.

Gamechanger

AI is een gamechanger, stelt de staatssecretaris. Het heeft gevolgen voor onze hele manier van werken. “Van het plannen van onderhoud van alles wat rijdt, vliegt of vaart - tot het verzamelen, verwerken en analyseren van inlichtingen. En het nemen van operationele besluiten.”

Tuinman doet een beroep op de hele AI-sector voor hulp. Daarbij spelen 3 zaken een rol: geld, intelligentie en durf.

Meer dan een miljard

Geld is niet het probleem, aldus de kraakheldere boodschap vanuit het Kabinet. Meer dan een miljard ligt klaar om de defensie-industrie op te schalen.

“En nog dit jaar wil ik 310 miljoen euro investeren in onbemenste systemen en het opschalen van andere innovaties. AI is daar een groeiend onderdeel van. Sterker, ik denk dat AI de backbone van onze innovaties wordt.”

Dan de intelligentie. Defensie is al aan de slag met een aantal uitstekende Nederlandse spelers. “Met Lobster Robotics werken we aan een onderwaterrobot met optische sensor. Die inspecteert de kritische infrastructuur onder water. Met Avalor AI (en anderen) werken we al nauw samen in de ontwikkeling van software voor drones. En we hebben inmiddels ons eigen DefGPT, een veilig intern alternatief voor ChatGPT: intern ontwikkeld en volledig afgesloten van internet.” Toch zijn er meer partijen nodig.

Ontwikkelteams

Defensie en het bedrijfsleven moeten veel intensiever samenwerken. Dat vereist durf. “Ik zie een coöperatie voor me, tussen uw en onze ontwikkelteams. Zodat we werkprocessen snel kunnen integreren.” Defensie heeft bijvoorbeeld behoefte aan een eigen synthetische datafabriek. “Goede data zijn schaars en kosten veel tijd, middelen en menskracht. Dat kan makkelijker door ze synthetisch te genereren.”

Tuinman roept de AI-sector ook op om met andere concrete voorstellen te komen. “Vertel me wat u kunt bouwen in een half jaar.”