Nieuw geneesmiddel voor baarmoederkanker in basispakket

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Fleur Agema, heeft besloten de nieuwe immuuntherapie dostarlimab (merknaam: Jemperli®) vanaf nu tot eind 2026 te vergoeden vanuit het basispakket van de zorgverzekering. De minister volgt hiermee een positief advies van Zorginstituut Nederland. Het geneesmiddel kan in combinatie met chemotherapie worden gebruikt bij de behandeling van een specifieke groep patiënten met baarmoederkanker.

Volgens het Zorginstituut heeft het geneesmiddel meerwaarde voor patiënten: in combinatie met chemotherapie vergroot het hun overlevingskans. Daarnaast is dostarlimab kosteneffectief. Dat betekent dat de kosten van de behandeling in redelijke verhouding staan tot de verwachte gezondheidswinst voor patiënten. Het Zorginstituut adviseerde de minister wel om eerst prijsafspraken te maken met de fabrikant en daarbij rekening te houden met prijsafspraken van vergelijkbare immuuntherapieën.

Minister Agema: “Ik ben blij dat de onderhandelingen zijn geslaagd en dat er vanaf nu vanuit de basisverzekering gebruik gemaakt kan worden van dit geneesmiddel. Vrouwen die baat hebben bij het middel kunnen het tot in ieder geval 31 december 2026 volledig vergoed krijgen. Daarna zal ik opnieuw om tafel moeten met de fabrikant om te kijken of we er ook voor 2027 en verder uit kunnen komen.”

Patiënten

Het geneesmiddel dostarlimab is een immuuntherapie die via een infuus wordt toegediend. Het is een behandeling die ervoor zorgt dat het eigen afweersysteem beter meehelpt om kankercellen te vernietigen. Dostarlimab kan worden gebruikt in combinatie met chemotherapie voor de behandeling van bepaalde patiënten met gevorderde (uitgezaaide) of terugkerende baarmoederkanker.

Dure geneesmiddelen in de sluis

Geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden gebruikt, worden meestal zonder bijzondere afspraken over gebruik en prijs toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering. Maar als nieuwe geneesmiddelen heel duur zijn, kunnen deze uit het basispakket gehouden worden. Zij worden dan verplaatst naar de zogeheten geneesmiddelensluis. Dan is er eerst een beoordeling nodig door de onafhankelijke experts van het Zorginstituut. Die beoordelen het geneesmiddel op onder meer de effectiviteit en kosteneffectiviteit. Het Zorginstituut adviseert vervolgens de minister of het middel kan worden toegelaten tot de basisverzekering, en tegen welke prijs. De minister neemt daarna een beslissing over toelating, en kan onderhandelen over de voorwaarden van toelating en ​de prijs. Dat is nu dus ook gebeurd met dostarlimab.