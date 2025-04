Vanaf 2027 strengere regels uitzendbureaus

Op 1 januari 2027 gaat het toelatingsstelsel voor uitzendbureaus in. Bedrijven die personeel willen blijven uitlenen, moeten zich vóór die datum bij het ministerie melden. Dat schrijft minister Eddy van Hijum in een brief aan de Tweede Kamer. De wet is op 15 april in de Tweede Kamer aangenomen. De volgende stap is dat de Eerste Kamer de wet gaat behandelen.