Internetconsultaties over boetes en maatregelen in de sociale zekerheid

De boetes die staan op het niet vervullen van de zogeheten inlichtingenplicht voor uitkeringsgerechtigden worden aangepast. Dit staat in een wijzigingsbesluit dat minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vandaag openstelt voor internetconsultatie.

Iemand die een uitkering ontvangt heeft inlichtingenplicht. Dat betekent dat personen wijzigingen in hun situatie moeten doorgeven die mogelijk van belang zijn voor het recht op de uitkering. Bijvoorbeeld als iemand met een bijstandsuitkering weer (gedeeltelijk) gaat werken, een erfenis krijgt of gaat samenwonen.

Realistische boetes

Mensen die wijzigingen niet goed doorgeven en hierdoor ten onrechte teveel geld ontvangen, moeten dit terugbetalen en kunnen daarnaast een boete krijgen. Minister Van Hijum vindt de bedragen op dit moment onrealistisch hoog voor mensen met een uitkering. Ook komt het in de praktijk vaak voor dat de opgelegde boetes niet worden geïnd. In de internetconsultatie over de aanpassing van het Boetebesluit in de sociale zekerheid staat daarom onder meer dat deze boetes verlaagd worden. Dit zodat de boetes realistischer en redelijker worden.

Ook staat in de internetconsultatie dat opgelegde boetes binnen een ‘redelijke termijn’ betaald moeten kunnen worden. Boetes voor overtredingen moeten binnen 12 maanden betaald kunnen worden, boetes voor ernstige overtredingen binnen 24 maanden. Als het duidelijk wordt dat iemand de op te leggen boete niet binnen deze termijn kan betalen, wordt het bedrag verlaagd.

Maatregelenbesluit

Naast een aanpassing van het Boetebesluit wordt ook een aanpassing van het Maatregelenbesluit opengesteld voor internetconsultatie. Hierbij gaat het om twee beperkte wetstechnische wijzigingen.

Wilt u reageren?

U kunt reageren op de aanpassing van het Boetebesluit tot en met 23 mei 2025 via https://www.internetconsultatie.nl/aanpassingboetebesluitsocialezekerheidswetten.

U kunt reageren op de aanpassing van het Maatregelenbesluit tot en met 23 mei 2025 via https://www.internetconsultatie.nl/aanpassingmaatregelenbesluitsocialezekerheid.