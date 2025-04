Kabinet neemt extra maatregelen met pakket voor Groene Groei

De ministerraad heeft ingestemd met de maatregelen die minister Hermans (Klimaat en Groene Groei) voorstelt voor een sterk, schoon en weerbaar Nederland. De recente geopolitieke ontwikkelingen en knelpunten in de energietransitie laten zien dat deze maatregelen hard nodig zijn. Bedrijven moeten daadwerkelijk kunnen verduurzamen, knelpunten in de uitvoering moeten worden weggenomen, energie moet betaalbaar blijven en de energie-afhankelijkheid moet snel afgebouwd worden.

Verlaging elektriciteitskosten voor industrie

Voorwaarden voor verduurzaming industrie worden verbeterd o.a. met CO 2 -opslag

-opslag Extra maatregelen om knelpunten op te lossen en stroomnet sneller uit te breiden

Kabinet werkt mogelijkheden voor lagere nettarieven uit

Verduurzamingssubsidie SDE++ verlengd voor 2026

Minister Hermans: “Met dit pakket zetten we concrete stappen om ervoor te zorgen dat ons land sterk en onafhankelijker wordt. Ons land wordt sterk als we op eigen benen staan, met energie van dichtbij, een sterke economie en een sterke industrie. Om dit voor elkaar te krijgen richt ik me op het scheppen van de juiste randvoorwaarden en het wegnemen van de knelpunten. Ik werk toe naar een duidelijk doel waarbij we geen maatregelen nemen die niet uitvoerbaar blijken, maar realistisch vooruitkijken en doen wat nodig is om dat doel gezamenlijk te bereiken.”

Voorwaarden voor verduurzaming op orde

Om over te stappen op energie van dichtbij, minder afhankelijk te worden van het buitenland en om alle nieuwe woningen van elektriciteit te voorzien moet het stroomnet zo snel mogelijk worden uitgebreid. Daarom komt minister Hermans, in samenwerking met landelijk netbeheerder TenneT, nu met een pakket maatregelen om het stroomnet sneller uit te breiden. Door meer regie te nemen bij de 25 meest urgente hoogspanningsprojecten, wet- en regelgeving aan te passen voor kortere procedures en met gebiedsinvesteringen in gemeenten waar veel infrastructuur voor het stroomnet samenkomt. Daarnaast gaat TenneT de werkwijze aanpassen om projecten tot ruim een jaar te versnellen.

Weerbare en schone Industrie

De Nederlandse industrie is sterk en levert ons veel welvaart op. Ze zorgt voor onze producten, banen, innovatie en onafhankelijkheid. Maar de wereld verandert snel en onze industrie staat onder zware druk. Daarom kiest het kabinet voor maatregelen om te zorgen dat de industrie de juiste investeringen kan doen om sneller te verduurzamen. Het kabinet verlengt de Indirecte Kosten Compensatie met drie jaar waarmee de hoge elektriciteitskosten gedrukt worden voor een gelijk speelveld met het buitenland.

Het kabinet gaat ervan uit dat bedrijven door de genomen maatregelen voldoende mogelijkheden hebben om te investeren in verduurzaming. Het kabinet geeft daarom bedrijven de komende jaren extra tijd om te verduurzamen door de CO2-heffing hierop aan te passen. Om op de lange termijn een stok achter de deur te houden neemt het kabinet nu de optie voor een verlenging van de CO2-heffing na 2032 op. Het kabinet staat daarbij open voor alternatieven en gaat hierover in gesprek met de industrie en andere stakeholders. Klimaatneutraal in 2050 blijft het belangrijkste doel.

Het kabinet investeert fors in het afvangen en opslaan van broeikasgassen met het CCS-project Aramis zodat de industrie kan verduurzamen. Het doel is om in 2026 een investeringsbeslissing te nemen, zodat vanaf 2030 gestart kan worden met de ondergrondse opslag van CO₂. Ook helpt het kabinet mee om financiële risico’s te verkleinen, bijvoorbeeld als er minder gebruik wordt gemaakt van de infrastructuur dan verwacht. Er wordt €639 miljoen gereserveerd voor EBN, zodat deze staatsdeelneming mee kan doen aan de infrastructuur en de opslag. Daarmee neemt het kabinet grote risico’s weg uit het project.

Ook in de overgang naar circulair plastic gaat het kabinet het beleid bijsturen. De plasticsnorm en heffing gaan niet door in de huidige vorm, er wordt gekeken naar een beter alternatief. Op waterstofgebied geeft het kabinet voor de lange termijn duidelijkheid, aan zowel de afnemers als aan de producenten. Om de productie van waterstof te stimuleren is €2,1 miljard beschikbaar. Om de toepassing in de industrie te stimuleren is €662 miljoen beschikbaar. Het kabinet kiest voor een relatief lage verplichte hoeveelheid van hernieuwbare waterstof van 4%. Hiermee is deze verplichting beter te dragen voor de afnemers. Daarnaast wordt de raffinageroute voor groene waterstof aangepast zodat het aantrekkelijker wordt om groene waterstof te gebruiken bij de productie van brandstoffen.

Doorgaan met logische maatregelen

Om bedrijven te blijven stimuleren om te verduurzamen zal de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) in 2026 opnieuw opengesteld worden met een budget van €8 miljard. Het kabinet zet daarnaast in op het uitwerken van beleid dat nog niet is afgerond. Dit gaat bijvoorbeeld om het invoeren van het verplichte aandeel groen gas en het versnellen van een CO2-vrije elektriciteitssector.

Ook in de mobiliteitsector en de gebouwde omgeving kiest het kabinet voor maatregelen die logisch aansluiten bij wat er al in gang is gezet. Het kabinet wil het bijvoorbeeld gemakkelijker maken voor mensen om voor een elektrische auto te kiezen. Door een normering in de zakelijke leasemarkt wordt het voor werkgevers voordeliger om te kiezen voor een elektrische auto.