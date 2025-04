Kabinet presenteert startpakket om vergunningverlening weer op gang te brengen

Het kabinet presenteert een startpakket om Nederland van het slot af te krijgen. Zo wil het kabinet de rekenkundige ondergrens invoeren, een nieuw vergunningsstelsel presenteren en wordt er gestart met een regionale aanpak rondom de Veluwe en de Peel. In een brief aan de Tweede Kamer maakt het kabinet de plannen bekend voor alle sectoren, als basis om de vergunningverlening weer op gang te krijgen. Om ook al direct te beginnen, bevatten de plannen een startpakket met onder meer een regeling voor extensivering, vrijwillige beëindiging en doelsturing. Hiervoor wordt € 2,2 miljard vrijgemaakt.

Minister Wiersma: “We moeten de vergunningverlening weer op gang brengen. Voor mij staan realistische, haalbare en houdbare plannen daarbij voorop, zodat we ondernemers de zekerheid kunnen bieden die zij verdienen. Tegelijkertijd realiseer ik mij goed dat we veel van ondernemers gaan vragen. Het is goed dat we van start kunnen met de eerste maatregelen en dat er een basis ligt om op voort te bouwen, samen met betrokken partijen.”

Maatregelen om op voort te bouwen

Het huidige vergunningssysteem is niet meer houdbaar. Zelfs verduurzaming loopt vast, en recreatieve activiteiten zoals wandeltochten komen in de knel. Daarom wil het kabinet na de zomer een nieuw vergunningsstelsel presenteren dat is gebaseerd op een beter inzicht in de staat van de natuur en alle bijhorende drukfactoren. Ook kijkt het kabinet voor de langere termijn naar het herijken van Natura 2000-gebieden.

Naast aanpassingen in wet- en regelgeving is ook stikstofreductie nodig. Het kabinet wil in 2035 een emissiereductie van 50% (industrie, mobiliteit en bouw) en 42-46% (landbouw) ten opzichte van 2019 realiseren. Om daartoe te komen, zijn maatregelen vastgesteld waarop het kabinet de komende weken gaat voortbouwen. Alle sectoren dragen daaraan bij. Zo wil het kabinet in de industrie inzetten op o.a. verdere verduurzaming van afvalverbrandingsinstallaties en het intensiveren van de Aanpak Piekbelasting industrie. Voor de landbouw zet het kabinet in op doelsturing, natuurlijk verloop en extra inzet van middelen rond bepaalde Natura 2000-gebieden, zoals met het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. En voor de mobiliteit en bouw denkt het kabinet aan het verduurzamen van de binnenvaart en het spoorgoederenvervoer in de Rotterdamse haven, het verduurzamen van wegverkeer en gebiedsgerichte trajectcontroles rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.

Startpakket

Er zijn de afgelopen jaren al veel stappen gezet om stikstof te verminderen en natuur te herstellen, maar een structurele oplossing ontbreekt. Twee rechterlijke uitspraken onderstrepen de urgentie. Daarom zet het kabinet op korte termijn in op een wetenschappelijk onderbouwde rekenkundige ondergrens, het verbeteren van de natuurdoelanalyses en komt er rond de zomer een voorstel om de wettelijke omgevingswaarden aan te passen naar emissiedoelen.

Gezien de urgentie, komt het kabinet met een startpakket. Hiervoor wordt € 1,6 miljard vrijgemaakt (afkomstig uit de gereserveerde middelen uit het Hoofdlijnenakkoord), naast de € 600 miljoen die in de Voorjaarsnota is vrijgemaakt. Bovendien wordt er ook nog € 213 miljoen structureel vrijgemaakt. Uit dit startbedrag van € 2,2 miljard wordt € 200 miljoen beschikbaar gemaakt om doelsturing verder te ontwikkelen. Daarnaast werken we aan een vrijwillige extensiveringsregeling voor de melkveehouderij om zo ook de mestmarkt te verlichten en klimaat- en ammoniakdoelen te bereiken. Hier is € 627 miljoen voor beschikbaar. Ook komt er een vrijwillige beëindigingsregeling voor veehouders die willen stoppen, bijvoorbeeld omdat ze geen bedrijfsopvolging hebben. Voor deze regeling is € 750 miljoen beschikbaar. Om natuurherstel mogelijk te maken, wordt € 100 miljoen extra uitgetrokken.

Naast deze algemene maatregelen gaat het kabinet aan de slag in de gebieden daar waar de nood het hoogste is. Er wordt gestart op de Veluwe en in de Peel – gebieden met de meest urgente opgave. In de Voorjaarsnota heeft het kabinet hiervoor € 600 miljoen vrijgemaakt. De invulling van dit geld wordt uitgewerkt in overleg met de provincies.