Nederlandse en Amerikaanse helikopters in actie boven Noord-Nederland

Zo’n 1.500 Nederlandse land- en luchtmachtmilitairen voeren vanaf 12 mei in Noord-Nederland bijna 2 weken lang acties uit. Zij maken hiervoor gebruik van 20 transport- en gevechtshelikopters. Ook een Amerikaanse helikoptereenheid is van de partij. Vliegbasis Leeuwarden is het kloppend hart van deze oefening Falcon Spring.

Het Defensie Helikopter Commando (DHC) werkt hierbij nauw samen met 11 Luchtmobiele Brigade. Zij hebben elkaar nodig om het gevecht met succes te kunnen volbrengen. Tijdens verschillende scenario’s zetten helikopters de luchtmobiele militairen af op de grond. Zij moeten vervolgens ‘onder vijandelijke omstandigheden’ een belangrijk doel innemen en beveiligen.

Dat gebeurt de komende weken geregeld in de nachtelijke uren. Ook trainen helikopterbemanningen regelmatig het laagvliegen. In gebieden met verhoogde dreiging van radars en raketsystemen is het op grotere hoogte vliegen met helikopters geen optie. Helikopters vliegen laag om zich te verschuilen voor die dreiging. Zo proberen zij zo min mogelijk op te vallen voor de vijand. Deze manier van zelfbescherming vraagt een specifieke training, die goed bijgehouden moet worden. Een goed getrainde en op haar taak berekende krijgsmacht is namelijk noodzakelijk gezien de verslechterende veiligheidssituatie.

Tijdelijke bases

Er wordt zeker niet alleen gevlogen. Een groot deel speelt zich namelijk op de grond af. Tijdens Falcon Spring worden in rap tempo tijdelijke bases opgericht, zogenoemde Forward Operating Bases (FOB). In een oorlogssituatie is het opereren vanaf een centrale thuislocatie gevaarlijk. Dit is namelijk een gemakkelijk doelwit voor de vijand. Om te blijven bewegen en zo onder de radar van de vijand te blijven, verplaatsen de militairen zich. Vanuit de FOB’s voeren zij vervolgens hun acties uit. Deze bases worden opgezet in Drachten, Havelte en Marnehuizen.

Het is de eerste keer dat het Defensie Helikopter Commando een scenario beoefent waarin er wordt geopereerd vanuit meerdere, tijdelijke bases. Het opzetten en opereren hieruit wordt gezien als een strategisch essentieel en realistisch scenario. Falcon Spring bereidt de eenheden dan ook voor op toekomstige missies waarin snelle inzet en operationele flexibiliteit cruciaal zijn.

Om alles goed op te kunnen zetten, is aardig wat logistieke ondersteuning nodig. Daarom zijn vanmorgen vanuit Gilze-Rijen ongeveer 150 voertuigen vertrokken met alle spullen die hiervoor nodig zijn. Zij rijden in colonnes van 20 voertuigen richting het noorden.