Kennisconferentie Taskforce Onze hulpverleners veilig 2025: Aanpak agressie en geweld tegen hulpverleners

Op dinsdag 13 mei 2025 komen hulpverleners, beleidsmakers, onderzoekers en bestuurders samen in Paushuize Utrecht voor onze jaarlijkse kennisconferentie.

In interactieve workshops en inspirerende sessies gaan we in op urgente vragen:

Wat werkt bij de-escalatie?

Hoe beïnvloedt intimidatie ons gedrag?

Hoe begrens je gedrag als aangifte geen optie is?

Hoe benutten we cijfers, richtlijnen en beleid om écht verschil te maken?

We bespreken thema’s als herstelrecht, verhoogde stafmaat, psychosociale nazorg én de cruciale rol van de werkgever. Want veilig werken is geen luxe, maar een basisvoorwaarde.

Een belangrijk moment tijdens de conferentie is de presentatie van de herziene richtlijn psychosociale ondersteuning voor hoog-risicoberoepen. Deze richtlijn markeert een mijlpaal in het streven naar goed werkgeverschap en structurele steun voor professionals die met risico’s in hun werk te maken hebben.

We kijken ook vooruit. De Taskforce Onze hulpverleners veilig, die sinds 2021 actief is, stopt in 2026. De opgebouwde kennis, inzichten en praktijkervaringen mogen niet verloren gaan. Tijdens het afsluitende panelgesprek verkennen we hoe we de aanpak duurzaam kunnen borgen. Hoe zorgen we ervoor dat wat we leren blijft leven en blijvend impact maakt?

Bekijk het volledige programmaboekje van de kennisconferentie.

Laat tijdens de conferentie vooral horen wat jij nodig hebt om jouw werk veiliger te maken. Want samen maken we werk van veiligheid. Voor vandaag, en voor de toekomst.