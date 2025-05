Staatssecretaris Struycken ondertekent Europees Advocatenverdrag in Luxemburg

Staatssecretaris Rechtsbescherming Teun Struycken heeft namens Nederland het Council of Europe Convention for the Protection of the Profession of Lawyer (Advocatenverdrag) ondertekend. Dat gebeurde tijdens de 134e ministeriële vergadering van het Comité van Ministers van de Raad van Europa in Luxemburg.

Struycken: "Ik ben verheugd dat ik namens Nederland het Advocatenverdrag mocht ondertekenen.Advocaten krijgen helaas in toenemende mate te maken met intimidatie, bedreigingen, aanvallen of inmenging in de uitoefening van hun professionele taken. Dit verdrag vormt een belangrijke stap in de bescherming van hun onafhankelijkheid."

Het verdrag richt zich op het recht om het beroep van advocaat uit te oefenen en regelt de professionele rechten van advocaten, waaronder het recht op vertrouwelijke communicatie met cliënten. Daarnaast benadrukt het verdrag het belang van de vrijheid van meningsuiting en professionele discipline voor advocaten.

In het verdrag zijn ook specifieke beschermende maatregelen opgenomen voor advocaten en hun beroepsverenigingen. Zo is vastgelegd dat beroepsverenigingen, in Nederland de Nederlandse orde van advocaten (NOvA), moeten kunnen functioneren als onafhankelijke, zelfbesturende organen.

Het verdrag verplicht staten om ervoor te zorgen dat advocaten hun professionele taken zonder belemmeringen kunnen uitvoeren. Deze bescherming is essentieel voor het waarborgen van een rechtvaardige rechtsstaat waarin iedereen toegang heeft tot een eerlijk proces.