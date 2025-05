Aanbesteding Kamp Nieuw-Milligen komt in zicht

De aanbesteding voor de nieuwe marinierskazerne op Kamp Nieuw-Milligen gaat naar verwachting in september 2025 van start. Defensie heeft besloten om ondanks onzekerheid wat betreft de stikstofaanpak nu voorwaarts te gaan. Er wordt een versnelling ingezet.

Eind vorig jaar was nog steeds onduidelijk hoeveel tijd er nodig is om te voldoen aan alle regels. De veranderende veiligheidssituatie in de wereld vraagt om daadkracht. Defensie kan het zich niet permitteren af te wachten of en wanneer er nieuw beleid komt. Gebouwen en terreinen moeten sneller verbeteren. Dat draagt bij aan de inzetgereedheid van de krijgsmacht.

Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten schout-bij-nacht Harold Liebregs: “We moeten ons voorbereiden op eventuele inzet. Dat betekent dat de hele organisatie moet versnellen. Ook de bouw van de nieuwe kazerne op Kamp Nieuw-Milligen. We vragen de markt om zich daar alvast op voor te bereiden.”

De voorbereiding van de aanbesteding begint dus nu al. Geïnteresseerde bouwpartijen hebben daar namelijk voldoende tijd voor nodig.

Een stap dichterbij

De marinierseenheden en het ondersteunend personeel zijn momenteel gestationeerd op de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. In Maartensdijk ligt materieel opgeslagen. Deze gebouwen zijn verouderd en slecht onderhouden. Voor de mariniers komt de bouw van de nieuwe kazerne weer een stap dichterbij. Dat geldt ook voor de omwonenden, de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Apeldoorn en de Provincie Gelderland.

Defensie werkt in nauw overleg met deze organisaties en het Rijksvastgoedbedrijf aan de komst van de nieuwe marinierskazerne. Het maximale wordt gedaan om met alle betrokkenen de herinrichting van Kamp Nieuw-Milligen zo snel mogelijk te realiseren.