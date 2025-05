Nederland onthoudt zich van stem Pandemieverdrag

Vandaag heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ingestemd met de tekst van een Pandemieverdrag.



Nederland heeft zich, samen met tien andere landen, bij een stemming hierover zichtbaar onthouden, conform de wens van de Tweede Kamer. Desondanks is de tekst aangenomen, aangezien 124 landen wel vóór hebben gestemd. Nul landen hebben tegen gestemd.



Met deze stemming is er nog GEEN bindend Pandemieverdrag tot stand gekomen.



De lidstaten van de WHO werken de komende 12-24 maanden aan een bijlage bij het verdrag. Pas daarna zal de WHO dit verdrag voor ondertekening aan de landen voorleggen.



Maar ook dán is Nederland nog niet aan het verdrag gebonden. Dat is pas het geval als het parlement dat wenst en de regering machtigt om tot het verdrag toe te treden.



Minister Fleur Agema heeft altijd gezegd dat het parlement het laatste woord moet hebben en zal als er een definitieve verdragstekst (inclusief bijlagen) beschikbaar is, deze in een uitdrukkelijke goedkeuringsprocedure aan het parlement voorleggen. De minister handelt hiermee in lijn met wat eerder met de Tweede Kamer is afgesproken.



Zolang het parlement geen uitdrukkelijke goedkeuring geeft, zal Nederland niet gebonden zijn aan dit Pandemieverdrag en gelden er geen verplichtingen voor het Koninkrijk.