Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2024 gepubliceerd

Minister Judith Uitermark en staatssecretaris Zsolt Szabó van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze rapportage geeft inzicht in de rijksbrede ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld personeel, inkoop en informatievoorziening.

De cijfers gaan over 2024, waarin het huidige kabinet halverwege van start is gegaan. Effect van de ambities uit het regeerprogramma, zoals de bezuiniging van 22% op de rijksoverheid, zijn nog niet zichtbaar. Het jaar 2024 is hiervoor de nulmeting.

Personeel en vacatures

Uit de rapportage blijkt dat het aantal rijksambtenaren in 2024 met 6,2% is gestegen ten opzichte van het jaar ervoor, tot 157.019 fte. Ten opzichte van het voorgaande jaar is het percentage inhuur met 15,4% is gelijk gebleven. In 2024 zijn er 16,5% minder vacatures bij de rijksoverheid opengesteld. Judith Uitermark: “Voor de komende jaren hebben we afgesproken toe te werken naar een effectievere en efficiënte overheid, die zo klein is als mogelijk en zo groot als nodig. Daarvoor zetten we in op minder bureaucratie, minder regels, minder administratie en verantwoordingslasten en meer werken als één Rijksoverheid. Ieder ministerie doet dit op zijn eigen manier, waarbij is afgesproken om bij vacatures steeds kritisch te kijken of extern openstellen nodig is en ambtenaren daar in te zetten waar ze het hardst nodig zijn.”

Verder blijkt uit de cijfers dat de stijgende lijn van het aandeel vrouwen in de (sub)top doorzet: in 2024 was dat 40,9%. Het streven is 45-55% in 2026. Ook zijn er meer medewerkers die een baan hebben onder de Wet banenafspraak, hoewel het Rijk hier nog steeds achterblijft op de doelstelling.

Vakmanschap en integriteit als basis voor vertrouwen

Het kabinet heeft in het regeerprogramma afgesproken te werken aan een toekomstbestendige rijksoverheid, die het werk voor de samenleving goed doet en er voor elke burger is. Dat vraagt iets van de rijksoverheid als geheel, én van iedere individuele ambtenaar. Daarom is in 2024 de ambtseed vernieuwd en op verschillende manieren aandacht besteed aan ambtelijk vakmanschap. Dit wordt geïntensiveerd door de opzet van een basisopleiding voor iedere ambtenaar.

Datzelfde geldt voor het vergroten van de sociale veiligheid en aandacht voor integriteit; een belangrijke basis om het werk goed te kunnen doen. Eerder bleek dat 10% van de ambtenaren te maken heeft met racisme, en uit de Jaarrapportage blijken er meer integriteitsincidenten te zijn dan het jaar ervoor. Daarom zijn de voorbereidingen voor een rijksbrede klachtencommissie en integriteitscommissie in volle gang.

Meer Woo-verzoeken

Het kabinet hecht veel waarde aan een transparante overheid, en werkt via de Wet open overheid (Woo) aan betere toegang tot overheidsinformatie. In 2024 is het aantal gepubliceerde documenten bij het Rijk flink gestegen en nam het aantal ingediende Woo-verzoeken opnieuw toe. Er werden meer verzoeken afgehandeld en het aantal verbeurde dwangsommen bij Woo-verzoeken daalde. Toch werden nog veel Woo-verzoeken buiten de wettelijke termijn afgehandeld. Sinds januari 2025 staat het Rijksdashboard Woo-verzoeken online zodat de afhandeling van verzoeken beter te volgen is.

De Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2024 is hier te lezen.