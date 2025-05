Kabinet zet in op bewustwording en strengere aanpak van drugsgebruik en -criminaliteit

Drugsgebruik kan de gezondheid ernstig beschadigen met levenslange gevolgen zoals verslaving of psychische problemen. Daarbij draagt de vraag naar drugs bij aan georganiseerde criminaliteit, denk aan explosies in woonwijken en witwassen. Staatssecretaris Karremans (Jeugd, Preventie en Sport) en minister van Weel (Justitie en Veiligheid) zetten in op een streng drugsbeleid door het terugdringen van de vraag en aanbod van drugs, het voorkomen van een nieuwe lichting jonge criminelen en door hard op te treden tegen drugscriminaliteit.

Staatssecretaris Karremans: "We zien dat sommige groepen steeds vaker drugs gebruiken, zoals jongeren die uitgaan. Drugs zijn schadelijk voor je gezondheid en zorgen voor problemen in de samenleving. Daarom starten we een gerichte publiekscampagne. We willen gebruikers bewust maken van de schadelijke gevolgen die het kopen en gebruiken van illegale drugs veroorzaakt."

Minister van Weel: “Drugshandel is hét verdienmodel van de georganiseerde misdaad. Het gebruik van drugs houdt dit criminele verdienmodel in stand. Drugscriminelen kennen geen grenzen en vormen een direct gevaar voor onze samenleving, onze rechtsstaat en onze jongeren. We willen dit verdienmodel doorbreken. Daarom gaan we strenger optreden tegen (online) drugshandel en helpen we jongeren om weerbaarder te worden tegen criminelen.”

Campagne over negatieve gevolgen van drugsgebruik

Gebruikers lijken zich niet of nauwelijks te realiseren dat hun gebruik bijdraagt aan de schade die drugscriminaliteit toebrengt aan de samenleving. Daarom starten de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) dit jaar met een (doelgroep)gerichte publiekscampagne. Deze campagne maakt de onzichtbare rekening van drugsgebruik inzichtelijk en laat zien wat dit doet met je gezondheid, milieu en de samenleving.

Strenger optreden tegen online drugshandel

Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat drugs via verschillende onlinekanalen worden gekocht, denk aan versleutelde platforms zoals Telegram. Ook blijkt dat sociale media een grote rol speelt in de online verkoop. Het kabinet wil dit online aanbod van drugs tegengaan en zet daarom in op extra handhaving. Zoals aangekondigd op Prinsjesdag wordt extra geld geïnvesteerd in de opsporing van gedigitaliseerde criminaliteit. Hiermee wordt de capaciteit in de digitale opsporing uitgebreid en komt er meer ruimte voor de handhaving van de online verkoop van drugs, zodat criminelen sneller worden opgepakt.

Jongeren beschermen tegen criminaliteit

Criminelen maken vaak en graag misbruik van mensen in een kwetsbare positie, zoals jongeren of mensen met schulden. Zo worden jongeren al op jonge leeftijd geronseld op straat of via social media om drugs te vervoeren. Met het programma Preventie met Gezag wordt de weerbaarheid van deze groep jongeren vergroot. Het doel van dit programma is voorkomen dat jongeren in aanraking komen met, afglijden of doorgroeien in de criminaliteit. Jongeren krijgen weer perspectief door bijvoorbeeld een opleiding of een baan. We stellen grenzen door met de justitiële partners, zoals Politie, Openbaar Ministerie en Reclassering crimineel gedrag in een vroeg stadium te corrigeren en de rekruterende macht van criminelen op jongeren verder terugdringen.

Ook wordt het programma Weerbare Gemeenschappen tegen Ondermijnende Criminaliteit met vier jaar verlengd. Dit project ondersteunt gemeenten bij het vergroten van bewustwording over ondermijnende criminaliteit binnen gemeenschappen. Hier hebben gemeenten en justitiepartners zelf lokaal de regie en bepalen wat in hun context nodig is. Met de voortzetting van dit programma zorgen we ervoor dat gemeenschappen sterker worden tegen criminele invloeden.