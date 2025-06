Nieuwe aanvraagronde werkgeverssubsidie statushouders van start

Van 2 juni tot en met 30 september is de subsidieregeling Ondersteuning Werkgevers Inzet Statushouders (SOWIS) opnieuw geopend. Deze regeling biedt werkgevers financiële ondersteuning bij de begeleiding van statushouders op de werkvloer, gericht op het overbruggen van taal- en cultuurverschillen. Door deze verschillen vraagt het extra inzet van werkgevers om statushouders duurzaam in dienst te nemen. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen via het subsidieportaal.

Ten opzichte van de eerste openstellingsronde in 2024 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo komen er meer statushouders in aanmerking voor subsidie. Werkgevers kunnen nu ook subsidie aanvragen voor statushouders met een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd. Daarnaast is het subsidiebudget verhoogd naar 3 miljoen euro.

De SOWIS-subsidie kan worden aangevraagd voor statushouders die op het moment van de subsidieaanvraag maximaal zes maanden in dienst zijn, of voor statushouders die nog niet eerder in dienst zijn geweest.

De werkgever die in de vorige aanvraagronde subsidie heeft ontvangen, komt dit keer niet in aanmerking.

Meer informatie

Raadpleeg de gepubliceerde regeling en toelichting of bezoek uitvoeringvanbeleidszw.nl voor uitgebreide informatie. Mail voor vragen naar postbusSOWIS@minszw.nl of bel naar 070 - 315 21 11.

Op 19 mei vond een webinar plaats waarin de SOWIS-regeling werd toegelicht.