Nederland steunt Radio Free Europe met donatie van € 3 miljoen

Nederland doneert € 3 miljoen aan Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), de mediaorganisatie die feitelijk en onafhankelijk nieuws brengt in regio’s waar vrije pers onder druk staat of zelfs geheel ontbreekt. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken, Caspar Veldkamp, vandaag bekendgemaakt. Met de donatie wil Nederland RFE/RL in staat stellen hun belangrijke werk voort te zetten.

Minister Veldkamp: 'Radio Free Europe speelt een belangrijke rol in onafhankelijke journalistiek van Oost-Europa tot in Azië. Het biedt tegenwicht aan Russische propaganda en desinformatie en bevordert persvrijheid. Met deze donatie wil Nederland mediavrijheid en democratische waarden bevorderen in landen waar RFE/RL werkzaam is.'

Sinds maart dit jaar verkeert RFE/RL in financiële problemen, nadat de Amerikaanse regering de financiering van US Agency for Global Media (USAGM), de Amerikaanse overheidsinstantie die RFE/RL financiert, per direct stop zette.

Nederland ondertekende in diezelfde maand een door Tsjechië geïnitieerde verklaring die het belang van RFE/RL onderstreept en oproept tot het zoeken naar een duurzame financiële oplossing. Tsjechië is sinds 1995 gastland van de mediaorganisatie en maakt zich hard voor het overeind houden ervan.