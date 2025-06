Minister-president Schoof heeft gisteren het ontslag van de PVV-bewindspersonen in het kabinet aangeboden aan Zijne Majesteit de Koning. De overige ministers en staatssecretarissen gaan verder in een demissionair kabinet. Hierin neemt minister Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorlopig de taken over van staatssecretaris Szabó van Digitalisering en Koninkrijksrelaties.