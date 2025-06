Koninklijk Paar ontvangt staatshoofden en regeringsleiders NAVO-top

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima nodigen dinsdagavond 24 juni en marge van de NAVO-top in Den Haag de deelnemende staatshoofden en regeringsleiders uit voor een diner op Paleis Huis ten Bosch. Bij het diner is minister-president Schoof aanwezig. De Koning houdt een toespraak.

Op 24 en 25 juni 2025 is Nederland gastland voor de NAVO-top, die plaatsvindt in het World Forum in Den Haag. Tijdens de top neemt de NAVO beslissingen die belangrijk zijn voor de trans-Atlantische vrede en veiligheid.

De staatshoofden en regeringsleiders worden bij het diner vergezeld door hun partner.