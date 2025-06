Onvolledige informatievoorziening continue screening kinderopvang

Personen die in de kinderopvang werken of daar vaak aanwezig zijn, moeten in het Personenregister Kinderopvang (PRK) staan. Zij moeten een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben en worden continu gescreend. Dit betekent dat doorlopend gekeken wordt of een persoon verdacht wordt van een mogelijk strafbaar feit waardoor hun VOG zou moeten worden ingetrokken. Uit een test is gebleken dat er een fout was in de software. Dit betekent dat van niet alle personen de screening goed is verlopen. Hier is een Kamerbrief over gestuurd.

Wat is er precies aan de hand?

Door de fout in de software, is de screening van een groep personen in de kinderopvang niet goed verlopen. Dit betekent dat er niet bij iedereen bij wie een mogelijk strafbaar feit is geconstateerd, is beoordeeld of dit een risico vormt voor de veiligheid van kinderen op de opvang. Nadat de softwarefout bekend is geworden, is direct actie ondernomen. Er is een maatregel genomen waardoor de screening voor alle personen doorlopend op de juiste manier gebeurt. En er is gestart met onderzoek naar de meldingen vanaf 2018 (302) die niet goed zijn doorgekomen en waarbij de personen mogelijk nog werkzaam zijn in de kinderopvang. De 302 meldingen betreffen 101 mogelijke misdrijven en 201 mogelijke overtredingen (dat is een lichter vergrijp zoals openbare dronkenschap of lichte verkeersovertredingen).



In het onderzoek zijn eerst de misdrijven onderzocht. Er waren drie signalen gerelateerd aan zedenzaken. Daarbij zijn gelukkig geen directe risico’s geïdentificeerd door Justis. Dit betekent dat er voor deze personen op basis van het signaal geen risico is voor de uitoefening van de functie en dat er geen verdere actie nodig is.

Ook de beoordeling van overige misdrijven en overtredingen is grotendeels afgerond. Van de signalen over misdrijven worden er nog vijf onderzocht. Er wordt alles aan gedaan deze beoordelingen zo snel mogelijk af te ronden. Op basis van de beoordelingen is bij één persoon geconstateerd dat er risico’s zijn voor de uitvoering van diens functie. Hierover is direct een melding verstuurd, zodat de houder deze persoon op non-actief kan stellen.

Wat valt er onder continue screening?

Een signaal wordt afgegeven wanneer iemand veroordeeld is voor een strafbaar feit of als er een serieus vermoeden is dat iemand dat begaan heeft. Een signaal uit de continue screening is gebaseerd op ernstige of een reeks van minder ernstige strafbare feiten. Vervolgens wordt beoordeeld of dit feit een risico oplevert voor het uitoefenen van de functie. Het gaat dan om de vraag of de veiligheid van kinderen in het geding kan komen. Er wordt gekeken naar zedenzaken, geweldsdelicten, wapen– en drugsdelicten en naar minder ernstige delicten wanneer deze bij herhaling gepleegd zijn, zoals diefstal of verkeersovertredingen.

Hoe wordt beoordeeld of een signaal een reden is om de VOG in te trekken?

De beoordeling van een signaal gebeurt door Justis. Die toetst of de betreffende misdraging (als die herhaald zou worden) een risico vormt voor de veiligheid van kinderen op de kinderopvang. Daarbij betrekt Justis de aard van de feiten, het tijdsverloop en de hoeveelheid justitiële gegevens.

Hoe veilig is de kinderopvang?

Het is van cruciaal belang dat kinderen veilig zijn op de kinderopvang. Naast continue screening zijn er verschillende maatregelen om te zorgen dat het veilig is.

Zo geldt het vierogenprincipe in de kinderopvang. Dit betekent dat er altijd een tweede persoon moet kunnen meekijken of meeluisteren. Dit vierogenprincipe is bedoeld om de kans op misbruik of andere ongewenste situaties te minimaliseren.

Daarnaast is er een verplichting om vermoedens van seksueel misbruik of mishandeling tijdens de opvang direct te melden. Deze maatregel draagt bij aan de veiligheid van de kinderopvang.

Er gelden dus meerdere maatregelen die moeten zorgen dat de kinderopvang een veilige plek is.

Hoe weet ik of dit op mijn kinderopvang speelt?

Er wordt alles aan gedaan om zo snel mogelijk de beoordelingen van de signalen over de mogelijke misdrijven af te ronden. Mocht uit deze laatste beoordelingen blijken dat er nog een persoon werkzaam is in de kinderopvang waarbij sprake is van een risico voor de veiligheid van kinderen, dan wordt de kinderopvangorganisatie hierover direct op de gebruikelijke wijze, via de GGD als toezichthouder, geïnformeerd.

Wat moet een kinderopvangorganisatie doen als er een melding komt?

Als een kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau een signaal van de GGD ontvangt, verzoekt deze de betreffende persoon om een nieuwe VOG aan te vragen. Tot die tijd wordt de persoon op non-actief gesteld. Als er geen nieuwe VOG wordt opgevoerd in het personenregister, is dit reden voor ontslag. Zonder geldige VOG mag er niet gewerkt worden in de kinderopvang.